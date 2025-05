Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Hoy es perfectamente normal que empresas cierren tratos importantes por videollamada, se firmen contratos digitales desde distintas zonas horarias y se colabore en tiempo real, como si la distancia no existiera. La tecnología nos ha permitido acelerar casi todos los aspectos del negocio.

Pero hay una parte que sigue atorada en el pasado: el momento de hacer el pago.

En pleno 2025, mover dinero entre empresas de distintos países sigue siendo lento, costoso y confuso. Todo en la operación parece fluir… menos el valor que la sostiene.

Durante años se ha hablado del potencial de tecnologías como blockchain, redes descentralizadas y stablecoins para transformar los pagos entre empresas. Prometen velocidad, trazabilidad y eficiencia. Pero la pregunta esencial sigue ahí: ¿por qué la gran mayoría de las empresas siguen operando con los mismos procesos financieros de hace más de medio siglo?

Y no, no es porque falte tecnología. Hoy existen soluciones que permiten mover dinero en minutos, con cumplimiento incorporado y sin necesidad de pasar por una cadena interminable de intermediarios. Lo que falta es algo más simple, pero mucho más difícil de conseguir: decisión.

La decisión de cuestionar lo que se da por sentado. La decisión de preguntarse: "¿Esto debe de ser así… o simplemente nos hemos acostumbrado a hacerlo así?"

El obstáculo de la fragmentación tecnológica en los pagos internacionales

Uno de los principales frenos es la fragmentación de los sistemas que las empresas utilizan. Muchos equipos financieros siguen operando con plataformas que no se comunican entre sí, con soluciones ERP (Planificación de Recursos Empresariales) cerradas, procesos manuales que requieren múltiples aprobaciones y bancos que actúan más como guardianes que como aliados. El resultado es un ecosistema que genera fricción en cada paso, justo en una de las partes más críticas del negocio.

Aunque ha habido avances regulatorios —por ejemplo, la Ley Fintech en México—, aún hay un largo camino por recorrer para dar certeza jurídica a nuevas tecnologías aplicadas a pagos empresariales. La mayoría de las grandes organizaciones, especialmente las reguladas, prefieren no moverse demasiado hasta que el panorama esté completamente claro.

Además, muchas empresas todavía están en proceso de desarrollar las capacidades internas necesarias para evaluar este tipo de soluciones. No se trata solo de entender la tecnología, sino de visualizar cómo integrarla de manera práctica a los procesos existentes y seguir cumpliendo con el control y las regulaciones. Cuando los equipos aún no tienen esa claridad, las decisiones tienden a postergarse. No por falta de interés, sino por esa resistencia natural al cambio, incluso cuando el cambio puede traer mejoras significativas.

Los pagos B2B también son una palanca estratégica. Su impacto se refleja en la liquidez, en la relación con proveedores, en la capacidad de expansión.

Aquí vale la pena detenernos un segundo.

Porque hablar de pagos parece algo técnico, algo que le corresponde exclusivamente al área de operaciones. Pero no lo es. Los pagos B2B también son una palanca estratégica. Su impacto se refleja en la liquidez, en la relación con proveedores, en la capacidad de expansión. Hay empresas que han tenido que frenar su crecimiento no por falta de ventas, sino porque no lograron armar un sistema de pagos internacional que estuviera a la altura de su ambición.

Lo más preocupante es que muchas organizaciones no saben con precisión cuánto les cuesta su ineficiencia. ¿Cuántos días de caja se pierden por transferencias lentas? ¿Cuántas oportunidades se postergan por no poder pagar en el momento correcto? ¿Cuánto talento financiero se desperdicia en tareas repetitivas que podrían estar automatizadas?

Y mientras tanto, en otras partes del mundo —incluso en México— ya hay empresas que están usando tecnologías más ágiles, más conectadas y con menos fricción. No porque quieran "subirse al tren de la innovación", sino porque entendieron que optimizar cómo pagan es optimizar cómo crecen.

Es momento de repensar el rol del área financiera. No como una función que opera en segundo plano, sino como un motor que impulsa la transformación real. Equipos que no solo cumplen con procesos, sino que diseñan nuevos. Que se atreven a eficientar. Que ponen sobre la mesa opciones innovadoras, y que saben argumentarlas con criterio.

Se trata de moverse con intención. De construir sistemas que estén alineados con la forma en que hacemos negocios hoy: conectados, dinámicos y con cada vez menos espacio para la fricción innecesaria.

Porque si la manera de hacer negocios ha evolucionado, ¿por qué seguimos aceptando que los pagos internacionales se queden atrás?

La pregunta no es si estamos listos para cambiar.

La verdadera pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando la ineficiencia como si fuera parte del costo de hacer negocios?