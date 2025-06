Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Construir una startup no es un proceso sencillo. No basta con tener una idea genial que resuelva una problemática en el mercado. Se necesita más que conocimiento de la industria donde se va a emprender y también de resiliencia para sobrepasar los retos que conlleva crear un negocio en el mundo tecnológico. Este es un proceso que no está exento de errores, por lo que hay que prepararse para evitarlos.

Una vez que el emprendedor tiene una idea de negocio que soluciona un problema con ayuda de la tecnología, empieza un proceso que debe cuidarse para evitar caer en los errores más comunes que provocan el fracaso de la startup.

No estudiar bien a la competencia ni el mercado es un error común que cometen los emprendedores al crear una startup, dice Eduardo Ramos, head of innovation en Angel Ventures, un fondo mexicano que ha invertido en startups como Clip y Kueski.

Llevar una startup de 0 a 100 no es un proceso fácil, agrega Carlos Cardini, cofundador de Eko Ventures, un fondo de venture capital creado en 2022 y que ya ha realizado 14 inversiones en etapas tempranas. Cardini afirma que otro error es enamorarse de la solución en lugar de enfocarse en el problema que se quiere resolver.

Alejandro Cardini, también cofundador de Eko Ventures, habla de elegir bien a los socios que estarán en el arranque de la startup. Muchas veces la elección se da por afinidad personal o confianza, pero la elección debe ir más enfocada a qué tan complementaria es la otra persona desde su preparación y experiencia para que el proyecto sea exitoso, detalla.

De acuerdo con los expertos consultados, en etapas tempranas, los emprendedores sin experiencia previa en el ecosistema tech cometen los siguientes tres errores.

1. No compartir tu idea de negocio por miedo a que la roben

Carlos Cardini ha notado que es muy fácil identificar a emprendedores primerizos porque "típicamente creen que su idea es tan buena que no se la comparten a nadie porque se la van a robar".

El emprendedor e inversionista recomienda "pedir retroalimentación muy rápido, primero de conocidos, friends and family, personas que tal vez estén en el sector y las que no estén porque muy buenas ideas vienen de personas que no están en el sector". Cardini ejemplifica con el caso de Nu, que está liderada por David Vélez, una persona que nunca había creado un banco, y con Kavak, que están siendo disruptivos en el sector automotriz sin venir de esa industria.

Cardini incluso aconseja seguir el concepto de build in public, es decir, construir en público. "Sube tus avances en Twitter, en LinkedIn, en Instagram; haz de cuenta que estás haciendo la primera versión de tu producto y sube sin pena. Nunca sabes qué persona está observando lo que publicas; hay mucha gente que lo va a apoyar, y te puede presentar a alguien que te empodere para llegar al siguiente nivel".

No tener cuidado con la contabilidad y la parte legal armado

Alejandro Cardini recomienda: "Desde el día uno, debes asesorarte de manera recurrente, tanto con abogados y contadores, porque hay ciertos errores que puedes llevar a cabo muy temprano que pueden resultar mortales para la gestión de la compañía".

Cardini dice que hay que tener cuidado con los contratos, con la propiedad intelectual y con la recaudación de impuestos, pues de no hacerlo "son problemas que se vuelven una bola de nieve y más adelante son muy costosos".

"Obviamente tener todo perfectamente planchado sería poco realista, pero es importante asesorarte conforme vayas creciendo", finaliza.

No conocer a detalle el mercado y la competencia

Eduardo Ramos, de Angel Ventures, dice que para muchos emprendedores primerizos definir el tamaño de mercado suele ser un error al hacer sus proyecciones o al acudir con inversionistas en búsqueda del primer capital.

Ramos explica que hay que desglosar bien el mercado; por ejemplo, en el caso de Uber, sería un error pensar que el mercado total son todas las personas que se movilizan en taxi todos los días. Esto no sería correcto, porque tenemos que delimitarlo a personas que tengan un smartphone con internet móvil y que puedan descargar la app.

También es común no analizar lo suficiente a la competencia. En caso de Uber tendría que analizar que hay otros competidores en el mercado, como DiDi, y ver puntos fuertes y la ventaja competitiva de cada una, eso habla de un correcto trabajo de