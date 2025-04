Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Cuando inicié mi primer negocio, tenía todo a mi favor. Claro, estaba aterrorizado, pero también era joven y lleno de valentía y determinación. Tener confianza en que alcanzarás el éxito a veces es la mitad de la batalla, al igual que tener el coraje de trabajar duro, y haber crecido en una granja en Idaho me fortaleció desde temprano. Cuando era niño, a diario se me confiaban responsabilidades que intimidarían a muchos adultos.

También conocía mi industria. Me había pagado parcialmente la universidad trabajando en una empresa de letreros eléctricos, y ahora estaba fundando mi propia compañía. Básicamente, me convencí de que estos dos factores —una ética de trabajo inquebrantable y experiencia laboral— serían suficientes para salir adelante. No me malinterpretes, son cualidades extremadamente importantes, y ningún emprendedor tendrá éxito sin ellas.

Pero pronto descubrí lo que todo nuevo dueño de negocio eventualmente aprenderá: prepararse para cada contratiempo es imposible. Siempre habrá una sorpresa esperando entre bastidores para robar protagonismo en el peor momento posible.

Lo que aprendí por las malas

Al principio a mi negocio le fue bastante bien, así que pensé que obtener financiamiento sería pan comido. Me equivoqué. Me rechazaron un préstamo de la SBA menos de un mes después de abrir mi negocio. Para colmo, la idea de recibir crédito de buena fe por parte de los proveedores era absurda.

¿Después de todo, quién era yo? El mundo está lleno de jóvenes trabajadores con grandes ideas, y puedes apostar que, sea cual sea tu negocio, habrá muchas empresas establecidas que puedan ofrecer el mismo servicio mejor y más rápido. Sin financiamiento ni crédito, me vi obligado a pagar todos los gastos con el preciado efectivo de mi propio bolsillo, que frecuentemente estaba vacío.

Cuando era empleado de una empresa de letreros, el flujo de efectivo parecía arreglárselas solo. Ser jefe era una historia completamente diferente. No había nadie que se encargara de ello más que yo, y encontrar el efectivo para pagar cada gasto sobre la marcha se convirtió en una pesadilla. Sin importar lo bien que le fuera al negocio, seguía siendo pobre en efectivo. Cualquier día tendría, literalmente, cientos de miles de dólares que me debían en cuentas por cobrar, pero cero en el banco para pagar las cuentas.

Nunca olvidaré las noches en vela; los dolores de cabeza por estrés; las oscuras fantasías en las que no podía pagar la nómina, ni el alquiler. Esto es lo que nunca te cuentan: el dueño de un nuevo negocio puede estar triunfando en el papel y aún así, pasar las noches caminando de un lado a otro.

Lo que hice para solucionar el problema

Los proveedores que me rechazaron no tenían nada en mi contra. El asunto no era personal. La SBA no negó mi solicitud de préstamo porque el gobierno desapruebe a los habitantes de Idaho. Mis dificultades se debían a una sola cosa: no tenía historial crediticio. Desde la infancia me habían enseñado que cualquier tipo de deuda era mal, y nunca había solicitado ni siquiera una tarjeta de crédito.

Había pagado todas mis necesidades de adolescente, incluidos los coches, en efectivo. Las consecuencias resultaron ser bastante significativas: ahora me encontraba en la obligación de realizar lo que anteriormente había hecho de manera inconsciente, pero voluntaria. Los prestamistas potenciales no tenían forma de verificar si yo era el tipo de cliente que cumplía con sus pagos. Las agencias de crédito no sabían de mi existencia.

Mi carrera no despegó hasta que le hice frente a esta dificultad y tomé medidas deliberadas para construir un historial crediticio impecable, tanto personal como empresarial. No fue fácil, pero no tardé en darme cuenta de que obtener buenas calificaciones crediticias es más una cuestión de desarrollar buenos hábitos que de reinventar la rueda; aunque encontrar información confiable era mucho más difícil en ese entonces, me esforcé, hice mi tarea y finalmente dominé el tema.

En el mundo actual, ningún nuevo dueño de negocio tiene excusa para ignorar los fundamentos básicos de las finanzas. Internet es un tesoro de consejos claros y enérgicos sobre cómo mejorar tu crédito y tu reputación al mismo tiempo. Además de internet, existen empresas dedicadas a ayudar a los dueños de negocios a entender y acceder a sus datos crediticios. No es una exageración decir que, en los viejos tiempos, habría dado uno de mis dedos por acceder a los maravillosos servicios y herramientas que la mayoría de nosotros ahora damos por sentados.

Las recompensas de aprovechar estas bendiciones son reales. Observa algunas de las ventajas de un impresionante puntaje de crédito: dime si no coinciden con lo que ya asumes que son pasos fundamentales para un emprendimiento fructífero:

Préstamos: Un buen puntaje de crédito puede ayudar a los dueños de negocios a obtener préstamos con una tasa de interés más baja y mejores condiciones.

Un buen puntaje de crédito puede ayudar a los dueños de negocios a obtener préstamos con una tasa de interés más baja y mejores condiciones. Crédito comercial: El crédito comercial permite a los dueños de un negocio aumentar su inventario sin pagar inmediatamente, lo cual resulta ideal para el flujo de efectivo.

El crédito comercial permite a los dueños de un negocio aumentar su inventario sin pagar inmediatamente, lo cual resulta ideal para el flujo de efectivo. Líneas de crédito: Hablando del flujo de efectivo, las líneas de crédito pueden mantener el flujo bien lubricado durante las crisis, grandes o pequeñas, que aseguran que administrar un negocio nunca sea aburrido.

Hablando del flujo de efectivo, las líneas de crédito pueden mantener el flujo bien lubricado durante las crisis, grandes o pequeñas, que aseguran que administrar un negocio nunca sea aburrido. Seguros: Un puntaje de crédito sólido puede significar tarifas de seguro más bajas y mejor cobertura.

Un puntaje de crédito sólido puede significar tarifas de seguro más bajas y mejor cobertura. Tasas de arrendamiento: De manera similar, los empresarios con excelente crédito pueden obtener tasas de arrendamiento mucho mejores en elementos esenciales como equipos, espacio de oficina y vehículos de trabajo.

De manera similar, los empresarios con excelente crédito pueden obtener tasas de arrendamiento mucho mejores en elementos esenciales como equipos, espacio de oficina y vehículos de trabajo. Clientes: Un puntaje de crédito impresionante es esencial para construir una reputación empresarial. Las grandes empresas y entidades gubernamentales requieren un puntaje mínimo de crédito comercial para otorgar contratos a pequeñas empresas.

Un puntaje de crédito impresionante es esencial para construir una reputación empresarial. Las grandes empresas y entidades gubernamentales requieren un puntaje mínimo de crédito comercial para otorgar contratos a pequeñas empresas. Relaciones: Los negocios se tratan de relaciones, y un buen puntaje de crédito será clave para convencer a futuros proveedores y socios comerciales de que eres genuino.

Los negocios se tratan de relaciones, y un buen puntaje de crédito será clave para convencer a futuros proveedores y socios comerciales de que eres genuino. Procesamiento de pagos: Un puntaje de crédito sólido significa una mejor tasa de descuento en las tarifas de procesamiento de comerciantes.

La lista continúa y las ventajas evolucionan, pero el mensaje es tan firme como si estuviera escrito en piedra. Sin puntajes de crédito sólidos, una pequeña empresa nunca podrá asumir grandes responsabilidades, y mucho menos esperar sobrevivir en una de las arenas más competitivas conocidas por la humanidad.