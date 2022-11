Acelerar más rápido está a punto de ser más caro para los conductores de algunos Mercedes-Benz

El fabricante de automóviles de lujo Mercedes-Benz lanzará una nueva línea de autos eléctricos que pueden ir rápido, pero a un costo.

Courtesy of Mercedes Benz

Los compradores de los próximos modelos totalmente eléctricos EQ de Mercedes tendrán que pagar $1,200 dólares al año por la capacidad de poder acelerar rápidamente, según informó el sitio The Drive. La suscripción de $1,200 dólares aumentará la potencia máxima y el torque del automóvil y le permitirá acelerar de 0 a 60 mph (0 a 96 kmh) hasta un segundo más rápido. El cargo por este "Aumento de aceleración" no es diferente al "modo Ludicrous" de Tesla, que brinda a los conductores un aumento de velocidad por una tarifa única de $10,000 dólares.

Mercedes y Tesla no son las únicas compañías automotrices que cobran por características que los conductores han considerado estándar en los vehículos tradicionales a gasolina. En julio, BMW comenzó a cobrar a los propietarios de sus autos eléctricos $18 dólares al mes por asientos con calefacción, lo que fue recibido con indignación por parte de los clientes, según The New York Post. La respuesta finalmente llevó a BMW a emitir un comunicado aclarando su decisión, pero asegurando a los conductores que el nuevo cargo está aquí para quedarse.

Aunque los clientes pueden estar molestos por los cargos, podrían ser la nueva norma en el sector automotriz a medida que los fabricantes de automóviles solucionan diferentes sistemas en un mercado cambiante. A medida que el mercado de vehículos nuevos ha disminuido en los últimos años, los fabricantes de automóviles han cambiado su enfoque al desarrollo de software y suscripciones para construir un flujo de ingresos continuo, según The Verge.

Con respecto al reciente paquete de suscripción de Mercedes, algunos conductores están tan resentidos como los propietarios de BMW hace unos meses, y

El fabricante de automóviles de lujo Mercedes-Benz lanzará una nueva línea de autos eléctricos que pueden ir rápido, pero a un costo.

Los compradores de los próximos modelos totalmente eléctricos EQ de Mercedes tendrán que pagar $1,200 dólares al año por la capacidad de poder acelerar rápidamente, según informó el sitio The Drive. La suscripción de $1,200 dólares aumentará la potencia máxima y el torque del automóvil y le permitirá acelerar de 0 a 60 mph (0 a 96 kmh) hasta un segundo más rápido. El cargo por este "Aumento de aceleración" no es diferente al "modo Ludicrous" de Tesla, que brinda a los conductores un aumento de velocidad por una tarifa única de $10,000 dólares.

Mercedes y Tesla no son las únicas compañías automotrices que cobran por características que los conductores han considerado estándar en los vehículos tradicionales a gasolina. En julio, BMW comenzó a cobrar a los propietarios de sus autos eléctricos $18 dólares al mes por asientos con calefacción, lo que fue recibido con indignación por parte de los clientes, según The New York Post. La respuesta finalmente llevó a BMW a emitir un comunicado aclarando su decisión, pero asegurando a los conductores que el nuevo cargo está aquí para quedarse.

Aunque los clientes pueden estar molestos por los cargos, podrían ser la nueva norma en el sector automotriz a medida que los fabricantes de automóviles solucionan diferentes sistemas en un mercado cambiante. A medida que el mercado de vehículos nuevos ha disminuido en los últimos años, los fabricantes de automóviles han cambiado su enfoque al desarrollo de software y suscripciones para construir un flujo de ingresos continuo, según The Verge.

Con respecto al reciente paquete de suscripción de Mercedes, algunos conductores están tan resentidos como los propietarios de BMW hace unos meses, y