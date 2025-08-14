Buffett ha sido CEO de Berkshire Hathaway desde 1970, sumando más de cinco décadas al frente de la compañía.

Según Pew Research, alrededor de uno de cada cinco estadounidenses trabaja más allá de la edad tradicional de jubilación. Y el multimillonario Warren Buffett ha demostrado que puede ser muy lucrativo seguir trabajando en la edad avanzada. Según Barron's, el CEO de Berkshire Hathaway, de 94 años, obtuvo cerca del 95% de su riqueza personal después de los 65 años.

Buffett cumplió 65 años el 30 de agosto de 1995. En ese momento, sus acciones de Berkshire valían aproximadamente $12,000 millones de dólares (unos $25,300 millones de dólares actuales ajustados por inflación). En las tres décadas siguientes, su patrimonio neto se disparó a medida que el precio de las acciones de Berkshire creció casi 30 veces.

Actualmente, Buffett tiene un patrimonio de 141,000 millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index, con el 99 % de su riqueza —140 mil millones de dólares— vinculado a su participación en Berkshire Hathaway. El índice lo ubica como la undécima persona más rica del mundo al momento de redactar este artículo.

La riqueza de Buffett ha crecido casi doce veces entre 1995 y 2025, a pesar de sus generosas donaciones benéficas. En junio, Buffett realizó su mayor donación anual hasta la fecha, destinando $6,000 millones de dólares a cinco organizaciones: la Fundación Gates y cuatro fundaciones familiares — la Susan Thompson Buffett Foundation, la Howard G. Buffett Foundation, la Sherwood Foundation y la NoVo Foundation.

Buffett comenzó a hacer contribuciones anuales a estas organizaciones en junio de 2006 y, hasta ahora, ha donado más de $60,000 millones de dólares a estas fundaciones.

Barron's estima que, si Buffett no hubiera donado parte de su fortuna, su patrimonio se habría más que duplicado hasta alcanzar los $300,000 millones de dólares.

Buffett ha ocupado el cargo de CEO de Berkshire Hathaway durante 55 años, desde 1970. En la reunión anual de Berkshire a principios de este año, anunció que dejaría el puesto, y Greg Abel, de 62 años y vicepresidente de operaciones no aseguradoras de Berkshire, asumirá el cargo de CEO el 1 de enero de 2026.