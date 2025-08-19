El empresario y filántropo pide a Musk que reflexione sobre su apoyo a movimientos de extrema derecha, advirtiendo sobre los riesgos de sus intervenciones políticas.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, expresó su desacuerdo con las posturas políticas de Elon Musk, el multimillonario detrás de Tesla y SpaceX.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Bill Gates, conocido por su enfoque en la filantropía y sus esfuerzos por mejorar el bienestar global, criticó algunas de las decisiones políticas y de apoyo público de Musk.

Aunque Bill Gates reconoció los éxitos empresariales del sudafricano, no ocultó su preocupación sobre la inclinación política de Musk hacia la extrema derecha.

Según Bill Gates, Elon Musk ha mostrado un respaldo a políticos y movimientos que considera problemáticos, lo que lo llevó a hacer un llamado al empresario para que reflexionara sobre sus decisiones: "Espero que reflexione bien sobre lo que dice".

Relacionado: Bill Gates sobre la IA: mejorar el trabajo sin reemplazar al ser humano

El saludo de Musk; la preocupación de Gates

Cuando Donald Trump ganó la presidencia, Elon Musk hizo un ademán similar al "saludo nazi" que fue calificado por Bill Gates como insane shit (algo delirante).

"Es realmente insensato que alguien pueda desestabilizar las dinámicas políticas en otros países", afirmó Gates, quien sugirió que las naciones deberían poner en marcha medidas para evitar que personas ricas e influyentes alteren los resultados de sus elecciones.

El empresario también destacó la necesidad de salvaguardias a nivel internacional que prevengan la intervención de extranjeros adinerados en las elecciones de otros países, haciendo referencia a los cientos de millones de dólares que invirtió Elon Musk en la campaña de Donald Trump.

Para Bill Gates, la integridad democrática debería ser una prioridad, y los países deben estar alerta a las amenazas que puedan surgir por el apoyo de figuras poderosas, como Elon Musk, a movimientos políticos externos.

Bill Gates dejó claro que, aunque Musk ha logrado avances importantes en el ámbito empresarial, sus implicaciones políticas no deberían ser subestimadas, pues podrían poner en riesgo la estabilidad democrática a nivel global.

Luego de haber apoyado económicamente a Donald Trump durante su campaña presidencial, Elon Musk formó temporalmente parte de su gabinete al encabezar Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un departamento que buscaba regular el gasto del gobierno en Estados Unidos.

Después de varias diferencias entre el mandatario y el empresario, su relación se deterioró y Musk se alejó de Trump en medio de tensiones y desacreditaciones mutuas.