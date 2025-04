Jack in the Box y el videojuego crean una experiencia única para gamers y fanáticos de la comida, combinando minijuegos, recompensas y diversión.

La cadena de comida rápida Jack in the Box se asoció con el videojuego Fortnite para crear una experiencia inmersiva para sus usuarios.

En esta colaboración, los jugadores tienen la oportunidad de sumergirse en un universo temático que ha transformado los mapas clásicos de Fortnite, incorporando elementos de la marca Jack in the Box, como los Munchie Meals y sus papas fritas rizadas.

Según una publicación en el blog oficial de la cadena de restaurantes, el objetivo principal de esta unión es ofrecer una experiencia que combine Fortnite con la esencia de la comida rápida. Los mapas del juego se han adaptado para incluir escenarios inspirados en la cadena, con detalles que van desde pequeñas estructuras con la forma de sus populares tacos miniatura hasta refrescos y snacks gigantes que adornan el paisaje.

Todo esto ha sido diseñado para garantizar que los jugadores se sientan como si estuvieran dentro de un menú de Jack in the Box.

Asimismo, los jugadores pueden unirse a partidas de hasta doce personas, lo que fomenta una dinámica de juego social.

Jack in the Box agregó una serie de minijuegos inspirados en el formato battle royale, donde los jugadores pueden competir por puntos de experiencia (XP) que les permitirán avanzar dentro del juego.

Estos minijuegos están diseñados para mantener el interés de los jugadores, ya que no solo se trata de ganar, sino también de ascender en un mundo corporativo que simula la estructura de Jack in the Box.

Una invitación para que los jugadores se conviertan en el nuevo CEO de Jack in the Box

Los jugadores comienzan como internos, pero conforme avanzan en los minijuegos, pueden llegar al codiciado puesto de CEO, lo que les otorga una posición destacada en el juego.

Como parte de esta colaboración, Jack in the Box ha ofrecido recompensas especiales para los jugadores que se involucren con la marca. Aquellos que compren un Munchie Meal a través de la aplicación de Jack in the Box pueden desbloquear un accesorio exclusivo para sus avatares en Fortnite: una cabeza de Jack, el personaje de la marca.

Además, los jugadores que logren alcanzar el puesto de CEO en los minijuegos tendrán la oportunidad de ganar un año de comida gratis en Jack in the Box, una recompensa atractiva para aquellos que logren destacarse en el mundo virtual. Para obtener este premio, los jugadores deben compartir una captura de pantalla de su logro en las redes sociales con el hashtag #FreeJack.