El mundo de la tecnología y las finanzas se vio sacudido por un fenómeno que llevó la paradoja de Jevons al centro de la conversación moderna.

El detonante fue un fin de semana de incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en inteligencia artificial (IA), seguido por una publicación del CEO de Microsoft, Satya Nadella, en X:



"¡La paradoja de Jevons ataca de nuevo! A medida que la IA se vuelva más eficiente y accesible, su uso se disparará, convirtiéndola en un producto del que no podemos tener suficiente", escribió.

Jevons paradox strikes again! As AI gets more efficient and accessible, we will see its use skyrocket, turning it into a commodity we just can't get enough of. https://t.co/omEcOPhdIz