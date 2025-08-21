Denuncian a Jay Blahnik, director de Apple Fitness, por acoso y abuso laboral El ejecutivo enfrenta denuncias por acoso y abuso laboral. Empleados relatan un ambiente tóxico y difícil de soportar.

Por Entrepreneur en Español

Key Takeaways

  • Más de diez empleados de Apple habrían tomado licencias médicas tras trabajar con Jay Blahnik, según The New York Times.
ullstein bild | Getty Images

El vicepresidente de tecnologías de Apple Fitness, Jay Blahnik, se encuentra en el centro de una controversia por denuncias de acoso y comportamientos inapropiados dentro de su división.

Un reportaje de The New York Times documentó que al menos nueve empleados actuales y anteriores describieron al ejecutivo como "abusivo, manipulador e inapropiado", lo que habría provocado que más de una decena de trabajadores solicitaran licencias médicas o de salud mental desde 2022.

Jay Blahnik, de 57 años, llegó a Apple en 2013 tras una trayectoria de casi dos décadas en Nike. Dentro de la compañía, se le atribuyó el desarrollo de los icónicos tres anillos de actividad del Apple Watch, conocidos bajo el lema Close Your Rings (Cierra tus anillos).

Sin embargo, detrás del éxito, los empleados aseguraron que prevalecía un ambiente tóxico. La tensión escaló cuando Apple recibió quejas formales, incluida una por acoso sexual que fue resuelta mediante un acuerdo. Además, la exgerente de la división, Mandana Mofidi, presentó una demanda en 2023, en la que señaló haber sido acosada y posteriormente víctima de represalias por denunciar la situación.

Según la querella, Mofidi relató que en un inicio recibió buenas evaluaciones por su desempeño: "Mi primer año estuvo marcado por un crecimiento y logros significativos".

Relacionado: Me convertí en la jefa tóxica que juré nunca ser — estas son 4 confesiones de mi proceso de recuperación como líder

Pero tras participar en investigaciones internas relacionadas con Blahnik, aseguró haber sido aislada, criticada y presionada hasta presentar problemas de ansiedad y depresión. "La experiencia fue increíblemente aislante, humillante — honestamente, aterradora", declaró.

Otros testimonios refieren episodios de comentarios sexuales y burlas dentro de reuniones. De acuerdo con el reportaje, Blahnik habría bromeado con supuestas relaciones íntimas de colegas y llegó a hacer observaciones sobre el físico de entrenadores vinculados al servicio Apple Fitness+.

La compañía, a través de su portavoz Lance Lin, respondió que examina a fondo cada inquietud.

"Estamos profundamente comprometidos con mantener un ambiente inclusivo y positivo", dijo. "No estamos de acuerdo con la premisa de esta historia, y hay muchas afirmaciones inexactas y tergiversaciones", añadió.

A pesar de sus logros en Apple Fitness, las denuncias contra Jay Blahnik dejan un legado de tensión y cuestionamientos dentro del equipo.

Relacionado: 6 tácticas efectivas para manejar a un jefe tóxico
Entrepreneur en Español

Entrepreneur Staff

Lo Más Leído

Ver todo
Iniciar un negocio

63 ideas de pequeños negocios para iniciar en 2025

Hemos elaborado una lista con las mejores y más rentables ideas de pequeños negocios para que los emprendedores las consideren en 2025.

Por Eve Gumpel
Emprendedores

10 grandes frases sobre el poder de las metas

Establecer metas es el primer paso para lograr algo significativo.

Por Matt Mayberry
Emprendedores

¿Cómo fomentar el intraemprendimiento de alto impacto en los colaboradores de las compañías?

Según Falconi (2016) los emprendedores y los intraemprendedores comparten la premisa de buscar constantemente el cambio, siendo flexibles, creativos y empoderados en todas las circunstancias.

Por Julián Tabares
Recursos Humanos

6 tácticas efectivas para manejar a un jefe tóxico

Rescatar tu dignidad de un jefe abusivo es un trabajo difícil.

Por Sherrie Campbell
Por Entrepreneur Store
Noticias

14 maneras fáciles de ganar dinero extra en casa

Un ingreso adicional se siente como ser rico si ya tienes un trabajo diario para cubrir las deudas.

Por R.L. Adams