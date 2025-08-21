El ejecutivo enfrenta denuncias por acoso y abuso laboral. Empleados relatan un ambiente tóxico y difícil de soportar.

El vicepresidente de tecnologías de Apple Fitness, Jay Blahnik, se encuentra en el centro de una controversia por denuncias de acoso y comportamientos inapropiados dentro de su división.

Un reportaje de The New York Times documentó que al menos nueve empleados actuales y anteriores describieron al ejecutivo como "abusivo, manipulador e inapropiado", lo que habría provocado que más de una decena de trabajadores solicitaran licencias médicas o de salud mental desde 2022.

Jay Blahnik, de 57 años, llegó a Apple en 2013 tras una trayectoria de casi dos décadas en Nike. Dentro de la compañía, se le atribuyó el desarrollo de los icónicos tres anillos de actividad del Apple Watch, conocidos bajo el lema Close Your Rings (Cierra tus anillos).

Sin embargo, detrás del éxito, los empleados aseguraron que prevalecía un ambiente tóxico. La tensión escaló cuando Apple recibió quejas formales, incluida una por acoso sexual que fue resuelta mediante un acuerdo. Además, la exgerente de la división, Mandana Mofidi, presentó una demanda en 2023, en la que señaló haber sido acosada y posteriormente víctima de represalias por denunciar la situación.

Según la querella, Mofidi relató que en un inicio recibió buenas evaluaciones por su desempeño: "Mi primer año estuvo marcado por un crecimiento y logros significativos".

Relacionado: Me convertí en la jefa tóxica que juré nunca ser — estas son 4 confesiones de mi proceso de recuperación como líder

Pero tras participar en investigaciones internas relacionadas con Blahnik, aseguró haber sido aislada, criticada y presionada hasta presentar problemas de ansiedad y depresión. "La experiencia fue increíblemente aislante, humillante — honestamente, aterradora", declaró.

Otros testimonios refieren episodios de comentarios sexuales y burlas dentro de reuniones. De acuerdo con el reportaje, Blahnik habría bromeado con supuestas relaciones íntimas de colegas y llegó a hacer observaciones sobre el físico de entrenadores vinculados al servicio Apple Fitness+.

La compañía, a través de su portavoz Lance Lin, respondió que examina a fondo cada inquietud.

"Estamos profundamente comprometidos con mantener un ambiente inclusivo y positivo", dijo. "No estamos de acuerdo con la premisa de esta historia, y hay muchas afirmaciones inexactas y tergiversaciones", añadió.

A pesar de sus logros en Apple Fitness, las denuncias contra Jay Blahnik dejan un legado de tensión y cuestionamientos dentro del equipo.