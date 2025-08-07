"Desinfluencing: cómo la Generación Z rechaza tendencias y promueve un consumo consciente Esta tendencia gana fuerza entre jóvenes que se niegan a seguir tendencias vacías y prefieren elegir con conciencia.

En un mundo donde las redes sociales dictan lo que está "de moda" y los algoritmos alimentan sin descanso el deseo de comprar, ha emergido un movimiento que va en contra de la corriente: el desinfluencing. Esta tendencia desafía la lógica del consumo impulsivo promovido por influencers, marcas y plataformas digitales que constantemente bombardean con recomendaciones.

A diferencia de quienes viven de vender estilos de vida aspiracionales, los desinfluencers se han dedicado a desmontar el culto a lo viral. Desde sus cuentas advierten qué productos no cumplen lo que prometen, cuestionan la utilidad real de lo que se vuelve tendencia y fomentan un consumo más consciente, en el que se privilegia la necesidad sobre el impulso.

Según El Tiempo, Francisco Javier Zamora Saborit, director del Máster en Marketing Digital y Analítico de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), señala que se vive una etapa de saturación digital.

La oferta de productos es infinita, la publicidad es constante y los usuarios sienten una presión por mantenerse al día con lo "último". Este contexto, explica, genera fatiga, desconfianza y eventualmente, una necesidad de desacelerar.

Es ahí donde el desinfluencing cobra fuerza, especialmente entre la Generación Z. Este grupo, habituado desde la infancia a la tecnología, se ha vuelto hábil para detectar discursos artificiales o intereses comerciales disfrazados de opiniones personales.

Muchos de ellos optan por reducir sus compras, adquirir productos de segunda mano o simplemente evitar adquirir algo si no lo consideran realmente útil.

Una invitación de las jóvenes generaciones a recuperar el control sobre la decisión de compra

Más que un rechazo total al consumo, el desinfluencing representa una invitación a recuperar el control sobre nuestras decisiones de compra. Se trata de pensar dos veces antes de agregar algo al carrito, de preguntarse si se necesita o si solo se desea por moda.

Este fenómeno construye una nueva narrativa de pertenencia entre quienes se sienten agotados por la lógica consumista. En vez de seguir tendencias ciegamente, se busca establecer un vínculo más honesto con lo que elegimos tener.

En lugar de consumir por inercia, la Generación Z está trazando un nuevo camino: el de un consumo informado, crítico y con propósito. El desinfluencing no es una moda pasajera, sino una señal de que ya no basta con seguir tendencias: ahora se exige autenticidad.

