Elon Musk recibió elogios de Donald Trump durante una reunión celebrada en la Casa Blanca, en la que el presidente estadounidense destacó el trabajo realizado por el empresario y su equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

De acuerdo con Business Insider, la reunión se centró en diversos temas relacionados con la gestión gubernamental, pero también incluyó comentarios sobre el futuro de Musk en el gabinete, en medio de rumores de que el empresario podría dejar su puesto próximamente.

Trump habló sobre el impacto positivo de Musk en el gobierno, al elogiar su gestión y su contribución en la detección de gastos fraudulentos dentro de los programas sociales.

"Elon ha hecho un trabajo fantástico", aseguró el mandatario.

Sin embargo, Trump también dejó en claro que, aunque aprecia la labor de Musk, no lo necesita en su gobierno: "No me importa, yo no necesito a Elon para nada más. Simplemente me gusta".

Asimismo, Trump mencionó que deseaba que las personas que trabajaban con Musk en DOGE continuaran en sus puestos a largo plazo, calificándolos como "estupendos, inteligentes y perspicaces", cualidades que, según él, les permiten desempeñar sus funciones de manera eficaz.

Relacionado: Elon Musk propone una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa

Los rumores en torno a la salida de Musk

El rumor sobre la salida de Elon Musk de DOGE surgió después de que varios empleados del departamento fueran trasladados a otras agencias federales.

Además, Musk fue contratado bajo la condición de trabajar 130 días al año para el gobierno, un plazo que vence el próximo 30 de mayo.

A pesar de los rumores, Donald Trump fue claro en su apoyo a Musk, al destacar que, aunque no lo necesitaba para otros fines, su trabajo ha sido clave en la mejora de la eficiencia de los programas sociales.

En días recientes trascendió que el punto de vista del empresario en materia de aranceles es distinto al del presidente. Según reportes de The Washington Post, el millonario llamó personalmente a Trump el fin de semana pasado para intentar convencerlo de dar marcha atrás, aunque no logró persuadirlo. La conversación ocurrió después de que algunos líderes empresariales, que financiaron la candidatura de Donald Trump, expresaran su desconcierto por su nueva política comercial.

Relacionado: Elon Musk se rebela e intenta frenar los nuevos aranceles de Donald Trump