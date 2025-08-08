El modelo o3 ganó la final tras fallos de Grok 4. El evento en Kaggle reunió a ocho modelos de IA general.

En un certamen de ajedrez que reunió a modelos de inteligencia artificial (IA) diseñados para uso general, el modelo o3 de OpenAI se impuso como campeón tras vencer a Grok 4, de xAI, de Elon Musk, en la final.

El evento, desarrollado en la plataforma Kaggle, propiedad de Google, reunió a ocho modelos de lenguaje de gran tamaño de empresas como Anthropic, Google, OpenAI, xAI y las chinas DeepSeek y Moonshot AI.

Aunque estos modelos de IA no fueron creados específicamente para jugar ajedrez, demostraron su capacidad para adaptarse a un juego de estrategia con reglas complejas.

En la disputa por el tercer lugar, Gemini, de Google, superó a otro modelo de OpenAI. Sin embargo, el protagonismo fue para la final, donde Grok 4, que había dominado las rondas previas, cometió errores decisivos (incluida la pérdida repetida de su dama) y cayó ante el o3.

"Hasta las semifinales parecía que nada podría detener a Grok 4 en su camino hacia la victoria", comentó Pedro Pinhata, colaborador de Chess.com.

"A pesar de algunos momentos de debilidad, la IA de X parecía ser, con diferencia, el jugador de ajedrez más fuerte... pero la ilusión se desmoronó el último día del torneo", agregó.

El maestro Hikaru Nakamura, quien transmitió el duelo, señaló que "Grok cometió muchos errores en estas partidas, pero OpenAI no".

Relacionado: Modelos de IA de Google y OpenAI obtienen medallas de oro en la Olimpiada de Matemáticas

La reacción de Elon Musk ante la derrota de Grok

Antes de la final Musk escribió en X que el éxito de su sistema había sido un "efecto secundario" y que xAI "casi no dedicó esfuerzo al ajedrez".

Los organizadores explicaron que competencias como esta forman parte de las llamadas benchmarks, pruebas con las que los desarrolladores evalúan la capacidad de razonamiento y aprendizaje de sus modelos.

Juegos como el ajedrez o el Go han sido históricamente usados para medir la habilidad de las máquinas para desarrollar estrategias y anticipar movimientos rivales.