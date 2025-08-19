El jefe de la nube de Amazon está instando a los líderes empresariales a mantener a sus empleados junior y dejar de reemplazarlos con inteligencia artificial (IA).

En un episodio del podcast Matthew Berman transmitido el martes, el CEO de Amazon Web Services, Matt Garman, dijo que usar herramientas de IA en lugar de empleados de nivel inicial era "una de las cosas más tontas que he escuchado" porque estos empleados son "los menos costosos" y "los que más aprovechan tus herramientas de IA".

Garman alentó a las empresas a seguir contratando y capacitando a su personal junior. También pidió a los estudiantes que se concentren en aprender habilidades de pensamiento crítico en lugar de especializarse en un solo campo que podría quedar obsoleto en las próximas décadas debido a la IA.

Las nuevas declaraciones de Garman, instando a las empresas a contratar y retener talento de nivel inicial, se producen en un momento en que grandes tecnológicas como Meta y Microsoft han disminuido la contratación de recién graduados. Según un informe publicado a principios de este año por SignalFire, una empresa que analiza los movimientos laborales de 650 millones de empleados en LinkedIn, los nuevos graduados representaron el 7% de las contrataciones en grandes empresas tecnológicas el año pasado, frente al 25% en 2023.

Asher Bantock, jefe de investigación de SignalFire, señaló que la IA fue una de las principales razones de la caída en los empleos junior en tecnología, ya que la tecnología puede asumir tareas rutinarias de nivel inicial, como codificación básica e investigación.

Mientras tanto, investigadores de Goldman Sachs escribieron en una nota a principios de este mes que el desempleo ha aumentado casi un 3% desde 2024 entre jóvenes de 20 a 30 años que desean trabajar en tecnología, más de cuatro veces la tasa general. En la nota, el economista jefe de la compañía, Jan Hatzius, predijo que la IA reemplazará hasta un 7% de todos los empleados en Estados Unidos durante la próxima década, lo que hará crecer la tasa de desempleo.

Sumándose a estas investigaciones, algunos líderes en IA han advertido que la tecnología reemplazará empleos de nivel inicial. En mayo, Dario Amodei, CEO de Anthropic, dijo que la IA eliminaría la mitad de los empleos junior de oficina en los próximos cinco años. En junio, Geoffrey Hinton, premio Nobel y pionero en inteligencia artificial, predijo que la IA eventualmente "reemplazará a todos" en trabajos de oficina.

El mes pasado, Jensen Huang, CEO de Nvidia, explicó en un episodio de un podcast que "lo único que sabemos con certeza" es que las personas que usan IA reemplazarán a quienes no la utilizan.

"Si no estás usando IA, vas a perder tu trabajo frente a alguien que sí la usa", dijo Huang en ese momento.