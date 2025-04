El efecto Ghilbi: Sam Altman asegura que ChatGPT sumó un millón de nuevos usuarios en solo una hora

La adopción de ChatGPT se ha acelerado.

No es casualidad que esto suceda a los pocos días de que la herramienta liberara una funcionalidad integrada de generación de imágenes que desató furor en redes sociales, sobre todo por su capacidad de dotar a cualquier imagen con del look & feel distintivo de las películas de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, el icónico estudio cinematográfico de anime.

La nueva herramienta de inteligencia artificial generativa integrada al chatbot no solo es capaz de transformar a las imágenes al estilo anime, sino que también de otras franquicias como Los Simpson y Los Muppets o de cualquier estilo que el usuario describa en su prompt.

Fueron sin embargo las imágenes que imitan el estilo de clásicos cinematográficos como El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro las que se viralizaron e inundaron las redes sociales, ocasionando un caos en los servidores y la infraestructura de OpenAI, la organización creadora de la herramienta.

Relacionado: La fiebre por la creación de imágenes con estilo Ghibli en ChatGPT provoca un caos para OpenAI

A través de una publicación en su cuenta de X, Sam Altman, el CEO de la organización, explicó que la popularidad de la nueva herramienta había tenido efectos inesperados y que las unidades de procesamiento (GPU) de la empresa estaban colapsando por la demanda masiva.

Además, avisó que OpenAI había decidido implementar límites de generación y restringir la opción a los suscriptores de pago, dejando a los usuarios gratuitos con solo tres generaciones de imágenes por día.

El 31 de marzo, Altman acudió de nuevo a la red social para hablar de un crecimiento sin precedentes en la historia de ChatGPT. Escribió: "El lanzamiento de ChatGPT hace 26 meses fue uno de los momentos virales más locos que he visto, y añadimos un millón de usuarios en cinco días".

Además, agregó: "Añadimos un millón de usuarios en la última hora".

the chatgpt launch 26 months ago was one of the craziest viral moments i'd ever seen, and we added one million users in five days.



we added one million users in the last hour.