Elizabeth Holmes, de 41 años, se encuentra actualmente en prisión por haber defraudado a los inversionistas a través de su infame startup de pruebas de sangre, Theranos.

Ahora, su pareja y padre de sus dos hijos, Billy Evans, ha fundado una startup de pruebas de sangre; la compañía insiste en que no se trata de Theranos 2.0.

De acuerdo con The New York Times, Evans, de 33 años, está trabajando en una nueva empresa llamada Haemanthus ("flor de sangre" en griego) y que se centra en la detección de enfermedades mediante pequeñas muestras de sangre, orina y saliva. Según los materiales para inversionistas vistos por el diario, Evans ha recaudado $3.5 millones de dólares para la startup de amigos y familiares; ahora está buscando inversionistas en Austin y San Francisco para obtener $15 millones de dólares adicionales esta primavera.

Haemanthus fue constituida en febrero de 2024 y se enfoca en pruebas para animales y cuidado de la salud de mascotas antes de expandirse a seres humanos.

A principios de este mes, la startup recibió su primera patente para una pequeña máquina rectangular que usa rayos láser para procesar muestras de sangre, saliva u orina. Según los materiales promocionales, la máquina puede identificar cánceres, infecciones y enfermedades para realizar diagnósticos con tecnología láser. Los promocionales detallan el objetivo a largo plazo de Haemanthus para desarrollar una versión pequeña y portátil de la máquina para seres humanos.

En su momento Theranos, la empresa de Holmes, también intentó diagnosticar enfermedades a partir de una pequeña muestra de sangre utilizando una máquina rectangular llamada Edison. La compañía, fundada por Holmes en 2003, alcanzó una valoración de $9,000 millones de dólares en 2015, pero se hizo famosa después de que John Carreyrou, reportero de The Wall Street Journal, expusiera que su tecnología proporcionaba lecturas inexactas y dependía de tecnología de terceros para realizar sus pruebas.

La startup colapsó en septiembre de 2018, y en noviembre de 2022, Holmes fue sentenciada a once años y tres meses de prisión después de ser encontrada culpable de defraudar a inversionistas por cientos de millones de dólares. Comenzó a cumplir su condena en mayo de 2023.

Holmes conoció a Evans en 2017 y la pareja ahora tiene dos hijos.

Fuentes le dijeron a NPR que, aunque Holmes está encarcelada en una prisión federal en Bryan, Texas, ha estado dando consejos a Evans sobre Haemanthus.

La startup niega las afirmaciones. Haemanthus recurrió a X durante el fin de semana para aclarar que "esto no es Theranos 2.0" y que Holmes tiene "cero involucramiento" en la empresa.

"Hemos aprendido de los errores de su empresa, pero ella no tiene ningún rol, ni ahora ni en el futuro", escribió la startup en un hilo de X el domingo.

La startup asegura que ha adoptado un enfoque "fundamentalmente diferente" al de Theranos al usar rayos láser para procesar muestras de sangre y otros fluidos.

"Theranos intentó miniaturizar pruebas existentes", publicó Haemanthus en X. "Nuestro enfoque es fundamentalmente distinto. Usamos luz para leer la historia molecular completa en los fluidos biológicos, viendo patrones que las pruebas actuales no pueden detectar."

