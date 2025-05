Elon Musk anuncia que regresará a dirigir sus empresas de tiempo completo

Elon Musk anunció su regreso al trabajo a tiempo completo en sus compañías tras de una interrupción masiva del servicio de X, que afectó a millones de usuarios alrededor del mundo, informó Reuters.

A través de una publicación en su red social, el empresario afirmó que pasará las 24 horas del día, los siete días de la semana, concentrado en sus principales compañías: X, Tesla, SpaceX y xAI.

"De vuelta a trabajar 24/7 y dormir en salas de conferencias, servidores y fábricas", escribió Elon Musk.

Back to spending 24/7 at work and sleeping in conference/server/factory rooms.



I must be super focused on ?/xAI and Tesla (plus Starship launch next week), as we have critical technologies rolling out.



As evidenced by the ? uptime issues this week, major operational…