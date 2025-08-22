Elon Musk intentó involucrar a Mark Zuckerberg en una posible compra de OpenAI El hombre más rico del mundo intentó que Zuckerberg financie la adquisición de OpenAI por $97,400 millones de dólares.

Por Eduardo Scheffler Zawadzki

NurPhoto | Getty Images

Hace unos meses Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hizo un intento por adquirir OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA) líder del mercado.

Esto sucedió en febrero y en ese momento el empresario lanzó una oferta para comprar OpenAI por $97,400 millones de dólares con el apoyo de una empresa de capital de riesgo (Vy Capital), un inversor de Hollywood (Ari Emanuel) y xAI, su empresa de inteligencia artificial.

Pero alguien más fue invitado a formar parte de la oferta: Mark Zuckerberg.

El jueves fueron dados a conocer diversos documentos judiciales en los que se revela la invitación que Musk le hizo al dueño de Meta para participar en el proceso. Los documentos están ligados a la demanda que el mismo Elon Musk entabló en contra de Sam Altman (CEO de OpenAI) por traicionar los principios de fundación de la empresa.

Según él, Altman y OpenAI están centrando sus esfuerzos en el desarrollo de una inteligencia artificial general (AGI) con el objetivo de maximizar las ganancias de Microsoft. Entre las acusaciones de Musk se encuentran incumplimiento de contrato, incumplimiento del deber fiduciario y prácticas comerciales injustas.

En un comunicado presentado ante el tribunal el jueves, OpenAI afirmó que, cuando Musk y xAI intentaban formar un consorcio de inversores para financiar la adquisición, se acercaron a Zuckerberg con una carta de intención buscando "posibles acuerdos de financiamiento o inversiones".

El mismo documento indica que ni Mark Zuckerberg ni Meta firmaron la carta de intención. También menciona que Meta ha estado "gastando fuertemente para desarrollar sus propias capacidades de IA… ofreciendo paquetes salariales de $100 millones de dólares o más a destacados investigadores de IA y ha intentando captar empleados de OpenAI".

Hasta ahora, la empresa de Zuckerberg no se ha pronunciado al respecto.

Relacionado: Elon Musk fusiona xAI y X: ¿La "superapp" del futuro?

¿Qué hay detrás de la disputa entre Elon Musk y Sam Altman?

En 2018 Elon Musk tomó la decisión de abandonar el consejo de administración de OpenAI, empresa que él cofundó, pues el sistema de conducción autónoma impulsado por IA de Tesla avanzaba rápidamente.

El empresario sentía que existía un conflicto de intereses, pues eventualmente su sistema competiría con la tecnología desarrollada por OpenAI.

Además, la visión del rumbo que la organización debía de tomar era divergente. Mientras que algunos fundadores veían un importante potencial comercial, Elon Musk consideraba que OpenAI debía seguir fiel a su misión original.

Desde su salida, Musk ha criticado abiertamente el rumbo que OpenAI ha tomado y ante la asociación de la organización con Microsoft, la demandó argumentando que, según sus términos fundacionales, debería desarrollar tecnologías de IA de código abierto para el beneficio del público en lugar de favorecer los intereses de empresas privadas.

Desde entonces, la mala relación entre Elon Musk y Sam Altman, CEO de OpenAI, es más que evidente. Ambos han protagonizado y siguen protagonizando una serie de eventos y declaraciones en los que dejan ver su mutua animadversión.

Relacionado: Sam Altman advierte sobre la "burbuja" de la inteligencia artificial
Eduardo Scheffler Zawadzki

Entrepreneur Staff

Lo Más Leído

Ver todo
Iniciar un negocio

63 ideas de pequeños negocios para iniciar en 2025

Hemos elaborado una lista con las mejores y más rentables ideas de pequeños negocios para que los emprendedores las consideren en 2025.

Por Eve Gumpel
Emprendedores

10 grandes frases sobre el poder de las metas

Establecer metas es el primer paso para lograr algo significativo.

Por Matt Mayberry
Noticias

14 maneras fáciles de ganar dinero extra en casa

Un ingreso adicional se siente como ser rico si ya tienes un trabajo diario para cubrir las deudas.

Por R.L. Adams
Tecnología

Así transformarán la biometría y blockchain la seguridad financiera en 2026

Descubre cómo huella digital, reconocimiento facial y blockchain garantizarán identidad segura, trazabilidad y confianza en las transacciones financieras en 2026.

Por Adriana Ovando
Noticias

Despidos e inteligencia artificial fomentan el "desgaste silencioso" entre los empleados

El 54% de los trabajadores se siente insatisfecho; el desgaste silencioso afecta su desempeño y bienestar laboral.

Por Entrepreneur en Español
Finanzas

7 formas rápidas de ganar dinero invirtiendo $ 1,000

Si eres astuto, puedes convertir mil dólares en aún más dinero. Así es cómo.

Por R.L. Adams