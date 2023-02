Elon Musk dice que Twitter va "en camino al punto de equilibrio"

Los últimos meses no han sido fáciles para Elon Musk. Tras haber adquirido Twitter en octubre de 2022, el multimillonario y dueño de Tesla y SpaceX (entre otras empresas), se tuvo que enfrentar a la compleja realidad de la compañía y a tomar decisiones poco populares para tratar de enderezarla y llevarla al punto de equilibrio financiero.

Musk inició su gestión despidiendo a todos los altos mandos de la empresa para seguir con un recorte generalizado que dejó sin empleo a más de 3,700 personas. Luego vinieron las polémicas decisiones: la erradicación del trabajo a distancia y de los días de descanso que caracterizaban a la empresa; los múltiples reportes de la que Twitter ha dejado de pagar la renta de sus oficinas, los experimentos con el sistema de verificación de la palomita azul; los juicios por haber publicado información falsa sobre Tesla que terminó por provocar una caída en las acciones de la empresa. Como colofón, Musk perdió su puesto como la persona más rica del mundo.

Pero dicen que no hay mal que dure 100 años e Elon Musk parece estar llegando al final de la negativa racha. Según declaraciones hechas al The Wall Street Journal, el empresario dijo que sus "últimos tres meses fueron extremadamente duros" y que "no le desearía ese dolor a nadie", haciendo referencia a lo complejo que ha resultado dirigir tres grandes empresas (Tesla, SpaceX y Twitter) al mismo tiempo.

Además, Musk afirmó que Twitter va "en camino al punto de equilibrio" pese que hace solo unos meses declaró que la bancarrota era una opción para la compañía.

El empresario respondió a un tuit de The Wall Street Journal que dirige al artículo en el que se habla de los retos que ha tenido que enfrentar diciendo: "Los últimos tres meses fueron extremadamente difíciles, ya que tuve que salvar a Twitter de la bancarrota, mientras cumplía con los deberes esenciales de Tesla y SpaceX. No le desearía ese dolor a nadie. Twitter todavía tiene desafíos, pero ahora tiende a alcanzar el punto de equilibrio si seguimos así. ¡El apoyo público es muy apreciado!".

Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn't wish that pain on anyone.



Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated!