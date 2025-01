Elon Musk expresa dudas sobre Stargate, el ambicioso proyecto de IA de Donald Trump

Ayer Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció un ambicioso proyecto para dotar al país con infraestructura computacional y poder para procesar datos que puedan impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La inversión inicial del proyecto llamado Stargate asciende a $100,000 millones financiada a través de una joint venture entre SoftBank, Oracle y OpenAI que ya trabajan en la construcción de los primeros diez centros de datos en el estado de Texas.

Aunque hasta ayer todo parecía ser emoción en torno al nuevo proyecto, hoy ha surgido una voz disidente: la de Elon Musk.

A pesar de haber sido un aliado cercano de Trump durante la campaña electoral y de haber donado más de $260 millones de dólares para apoyar el camino del republicano al poder, hoy Elon Musk ha expresado críticas hacia Stargate.

A través de una serie de mensajes publicados en su perfil de X, Musk dejó ver sus dudas en torno al proyecto.

"En realidad, no tienen el dinero" comentó el dueño de SpaceX y Tesla en una publicación del perfil de OpenAI en la que se explica el proyecto.

Más adelante escribió: "SoftBank tiene asegurados mucho menos de $10 mil millones. Lo sé de buena fuente".

El comentario de Musk ha llamado la atención por ser la primera vez en que se hace pública una diferencia entre el presidente y el empresario desde que inició la campaña presidencial.

OpenAI es hoy quizás la empresa más atractiva del mundo. Es, sin duda, el líder en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que han sido adoptadas por los usuarios de manera masiva. Entre ellas se encuentran Sora, Dall-e y ChatGPT que muestra un claro dominio y participación de mercado.

En diciembre de 2015 Musk fundó la organización al lado de Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y John Schulman. Él contribuyó al financiamiento inicial de OpenAI y a su visión.

En 2018, Musk dejó la junta directiva de OpenAI por posibles conflictos con el uso de IA en autos autónomos de Tesla. A pesar de eso, el empresario siguió apoyando a la organización, aunque luego expresó su desacuerdo con ciertos aspectos de su evolución, como su transición hacia un modelo "híbrido" de fines de lucro limitado.

En marzo del año pasado, Musk demandó a OpenAI por querer enriquecer a Microsoft, uno de los socios de la compañía. Aunque el empresario terminó por retirar la demanda, desde entonces ha habido diversas declaraciones que dejan ver la tensión que existe entre Musk y Sam Altman, actual CEO de OpenAI.

Musk también compite por el mercado de la IA por medio de Grok, el modelo de inteligencia artificial generativa integrado a X, su red social.

El miércoles por la mañana Sam Altman también participó en la discusión en torno a Stargate y respondió a los comentarios de Musk: "Incorrecto, como seguramente sabes, ¿quieres visitar el primer sitio que ya está en marcha? Esto es excelente para el país. Me doy cuenta de que lo que es bueno para el país no siempre es lo mejor para tus empresas, pero en tu nuevo rol espero que, en su mayoría, pongas a Estados Unidos primero".

