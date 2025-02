Elon Musk ofrece comprar OpenAI por $97,400 millones de dólares. Sam Altman responde con un "no" rotundo. ¿Qué hay detrás del último enfrentamiento entre los empresarios?

Los orígenes de OpenAI, la empresa líder de inteligencia artificial (IA), están inexorablemente ligados a Elon Musk.

Fue fundada en diciembre de 2015, como una organización sin fines de lucro, en San Francisco, California. Su misión era desarrollar IA de manera segura y benéfica para la humanidad. Entre sus fundadores están Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba, John Schulman, Sam Altman y Elon Musk.

Entre los inversores iniciales del proyecto se encontraban Peter Thiel (cofundador de PayPal) y Reid Hoffman (cofundador de LinkedIn) quienes, junto a los fundadores, apostaron por el proyecto.

En el inicio, OpenAI se centró en investigaciones abiertas, publicando artículos y promoviendo la colaboración en la comunidad de IA. En 2019, la organización se transformó en OpenAI LP, una estructura de "empresa con fines limitados de lucro" para atraer más inversión y acelerar el desarrollo, lanzando proyectos como GPT (Generative Pre-trained Transformer), que se ha convertido en una de sus tecnologías más reconocidas.

En 2018 Elon Musk tomó la decisión de abandonar el consejo de administración de OpenAI, pues el sistema de conducción autónoma impulsado por IA de Tesla avanzaba rápidamente. El empresario sentía que existía un conflicto de intereses, pues eventualmente su sistema competiría con la tecnología desarrollada por OpenAI.

Además, la visión del rumbo que la organización debía de tomar era divergente. Mientras que algunos fundadores veían un importante potencial comercial, Elon Musk consideraba que OpenAI debía seguir fiel a su misión original.

Desde su salida, Musk ha criticado abiertamente el rumbo que OpenAI ha tomado y ante la asociación de la organización con Microsoft, la demandó argumentando que, según sus términos fundacionales, debería desarrollar tecnologías de IA de código abierto para el beneficio del público en lugar de favorecer los intereses de empresas privadas.

De entonces para acá, la mala relación entre Elon Musk y Sam Altman, CEO de OpenAI, es más que evidente. Ambos han protagonizado una serie de eventos y declaraciones en los que dejan ver su mutua animadversión.

Ahora, Elon Musk ha lanzado un nuevo dardo: una oferta para comprar OpenAI por $97,400 millones de dólares.

El lunes The Wall Street Journal dio a conocer la oferta del magnate apoyada por la empresa de capital de riesgo Vy Capital, por Xai, la empresa de IA de Musk, también desarrolladora de su modelo Grok, y por Ari Emanuel, un inversor de Hollywood.

Altman no tardó en responder. En su perfil de X, escribió: "No, gracias, pero compraremos Twitter por $9.4 mil millones de dólares si quieres".

Musk contestó al comentario con una sola palabra: "Estafador".

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want