A través de su cuenta de X, el magnate anunció que los Vines antiguos volverán a estar disponibles.

Durante años, se pensó que el archivo completo de Vine, la famosa plataforma de videos de seis segundos, había desaparecido. Sin embargo, Elon Musk reveló que fue encontrado y que se está trabajando para restaurar el acceso a dicho material.

El empresario y dueño de la red social X, aclaró que esto no implica el regreso de Vine como red social. El acceso restaurado será solo a los videos antiguos.

El anuncio, realizado por Musk a través de su perfil en X, ha generado una gran expectación entre los usuarios.

Según el empresario, la compañía pensaba que el archivo había sido eliminado, pero al parecer se ha encontrado y ahora se están tomando medidas para que los usuarios puedan volver a ver los Vines antiguos.

Por lo tanto, los videos de seis segundos seguirán siendo una pieza histórica de internet, aunque Vine como plataforma de videos no volverá.

El encanto de Vine: semillero de influencers

Vine, que fue comprada por Twitter en 2012, dejó de recibir contenido en 2016 y fue oficialmente descontinuada en 2017. Durante su existencia, fue una plataforma importante en el surgimiento de muchos influencers y creadores de contenido, como Jake Paul, King Bach y Lele Pons, quienes más tarde conquistaron otras redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok.

Esta no es la primera vez que Musk hace referencia al regreso de Vine. Desde sus primeros días como dueño de X, Musk se mostró interesado en revivir la plataforma de videos cortos.

Incluso lanzó encuestas a sus seguidores en X, donde la mayoría expresó su interés en ver el regreso de Vine. Sin embargo, cuando los ingenieros de X comenzaron a trabajar en ello, se dieron cuenta de que el código fuente original de Vine requería demasiados ajustes y actualizaciones, ya que no se había tocado desde que la aplicación dejó de operar en 2016.

