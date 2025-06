Elon Musk se retracta luego de acusar a Trump: "Fui demasiado lejos"

La semana pasada, Elon Musk lanzó una serie de acusaciones contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, de acuerdo con información publicada por Reuters, recapacitó y aseguró que sus palabras habían ido "demasiado lejos".

El pleito entre el magnate y el mandatario estadounidense llegó a su punto máximo hace unos días, cuando, desde su red social X, Musk insinuó que Trump habría intervenido para mantener ocultos los expedientes del caso Jeffrey Epstein, alegando que el actual presidente aparecía en esos documentos.

Las publicaciones causaron revuelo inmediato, aunque varias de ellas desaparecieron. A pesar de la eliminación, usuarios lograron capturarlas y compartirlas.

Las fricciones entre ambos personajes no surgieron de la nada. Desde hace meses, diversos medios advertían sobre el deterioro de su relación. En su momento, Donald Trump asignó a Elon Musk un cargo dentro del Departamento de Eficiencia en el Gobierno (DOGE), una oficina creada para optimizar recursos y procesos burocráticos. Sin embargo, el empresario no logró avanzar en sus propuestas y terminó separándose del cargo.

Aunque fue uno de los mayores impulsores de la campaña que llevó a Trump nuevamente al poder, el fundador de Tesla y SpaceX comenzó a mostrar su descontento con temas prioritarios para la actual administración, como la política migratoria y los recortes presupuestales.

El punto de quiebre llegó con una publicación donde Musk escribió: "Voy a lanzar la gran bomba". Acto seguido, señaló directamente a Trump por supuestamente bloquear la publicación de los archivos del caso Epstein. La acusación cerró con un ácido "buen día", dejando claro que el empresario había decidido romper con el presidente.

Pero este miércoles, Elon Musk dio un giro a su postura. En una nueva publicación expresó su arrepentimiento: "Me arrepiento de algunas de las publicaciones sobre el presidente Donald Trump la semana pasada. Fueron muy lejos".

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.