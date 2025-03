Elon Musk y la "revolución del trabajo": 120 horas semanales y cero sueldo para los más inteligentes

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y responsable de reducir la burocracia en el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, tiene una visión muy particular sobre cómo debería organizarse el trabajo.

En un mensaje publicado en X, aseguró que los empleados del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) trabajan hasta 120 horas semanales, más del triple de la jornada laboral estándar en Estados Unidos.

Pero Musk no solo promueve jornadas maratónicas: también ha llegado al extremo de invitar a los más inteligentes a trabajar sin cobrar.

"Necesitamos revolucionarios con un coeficiente intelectual muy alto dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana para recortar gastos", publicó Musk en X.

DOGE is working 120 hour a week. Our bureaucratic opponents optimistically work 40 hours a week. That is why they are losing so fast. https://t.co/dXtrL5rj1K