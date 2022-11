Elon Musk y Stephen King discuten de nuevo en Twitter. ¿El tema? Almohadas

El día en que Elon Musk hizo público su idea de cobrar $20 dólares mensuales para que los usuarios pudieran verificar sus cuentas de Twitter con la palomita azul, el reconocido escritor Stephen King arremetió en contra del empresario.

"¿20 dólares al mes para mantener mi verificación azul? A la mier#$ con eso, ellos deberían pagarme a mí. Si eso se implementa, me iré como Enron", escribió el autor en su cuenta de Twitter. Musk le respondió que de algún lado tenía que sacar dinero para pagar las cuentas y redujo la cuota por la suscripción a $8 dólares mensuales.

Ahora hay una nueva polémica entre el empresario y el escritor y tiene que ver con las almohadas. King posteo en su cuenta de Twitter un mensaje haciendo alusión al éxodo de anunciantes que han abandonado la red social desde que Musk tomó el control: "Muy pronto el único anunciante que quede en Twitter será My Pillow".

Pretty soon the only advertiser left on Twitter will be My Pillow.