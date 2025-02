Elon Musk, el hombre más rico del mundo y Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, han sostenido en redes sociales varios intercambios de menciones que han trascendido en medios de comunicación.

Todo comenzó el pasado 22 de enero, cuando un usuario de X que lleva el nombre de Wall Street Mav publicó:

"Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de las acciones que cotizan en bolsa de The New York Times. También se sabe que tiene vínculos significativos con los cárteles de la droga en México. No te conviertes en multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida".

