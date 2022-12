Guillermo del Toro se va con todo contra el arte hecho por medio de la inteligencia artificial

DALL-E y Midjourney son desarrollos de inteligencia artificial (IA) que han revolucionado el mundo durante este año, debido a que tienen la capacidad de crear obras de arte, desde ilustraciones hasta redacciones completas a partir de un texto ingresado por el usuario.

Dominik Bindl | Getty Images

Pese al boom que han causado estas herramientas, hay personas que siguen sin estar de acuerdo en cómo funcionan y con la idea de que puedan sustituir la creatividad de los seres humanos. Una de estas personas en el director de cine mexicano, Guillermo del Toro, quien se fue con todo en contra de este tipo de programas.

De acuerdo con el director mexicano, el arte es el resultado de la expresión y proyección de las emociones humanas a un medio, por lo que está molesto por las "ilustraciones generadas por máquinas".

El ganador del Óscar dijo que las creaciones deben salir de la creatividad de una persona, por lo que todo el arte generado a partir de la Inteligencia Artificial es "un insulto a la vida misma".

"Consumo y amo el arte hecho por humanos. Eso me conmueve por completo. Y no me interesan las ilustraciones hechas por máquinas y la extrapolación de información", dijo Guillermo del Toro, en una entrevista publicada por Decider.

En este momento, el cineasta mexicano se encuentra en un momento muy especial de su carrera, pues su película Pinocho ha sido ovacionada por expertos y espectadores, principalmente por el modo en el que realizó la producción.

Y es que Guillermo del Toro no hace uso de la inteligencia artificial, la cual, sin duda, pudo haberle facilitado las cosas, pero, él no recurrió a ella y en su lugar realizó un impactante largometraje animado cuadro por cuadro (o stop-motion como se le conoce a esta técnica de animación en inglés).

Pinocho de Guillermo del Toro ya está disponible en Netflix y ha recibido elogios por parte de la crítica y el público, así como excelentes números de audiencia.