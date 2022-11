Hacer de Latinoamérica un punto de referencia para la industria textil, el objetivo de esta startup

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 muchos hospitales en el mundo colapsaron, prendiendo las alertas de todas las personas involucradas en el sector salud, quienes se vieron en la necesidad de buscar la vestimenta adecuada para protegerse del virus. Es aquí cuando surgieron cientos de emprendimientos que aprovecharon la gran demanda de la situación para fabricar esta indumentaria.

Y es que el 80% del personal de la salud en Latinoamérica compra su propio vestuario médico, algunos médicos llegan a utilizarlo por más de 36 horas seguidas. Sin embargo, la gran mayoría de prendas utilizadas no poseen la calidad necesaria para brindar seguridad y comodidad durante las largas jornadas laborales.

Colorchain es una empresa colombiana dedicada al diseño y confección de vestuario médico diferenciado, quienes desde antes de la pandemia se encontraban trabajando para desarrollar una solución a la problemática de la vestimenta en el sector salud, combinando lo social con lo sostenible.

En cuanto a la oferta social, los vestuarios ofertados por la compañía son fabricados en su mayoría por madres trabajadoras cabezas de hogar, a quienes desde Colorchain le brindan la posibilidad de crecimiento personal y profesional dentro de la misma empresa, promoviendo una cultura de sostenibilidad y un ambiente que busca involucrar a cualquier persona del sector textil.

En Entrepreneur en Español hablamos con la Dra. Carolina Hernández, empresaria colombiana, Fundadora y CEO de Colorchain:

¿En qué consiste la oferta y por qué apostar por una industria como la textil?

Colorchain es una empresa que existe para el cuidado global, nos enfocamos en crear vestuario médico especializado. La historia de la empresa es muy particular porque nacimos en pandemia preparándonos para una pandemia, y esto fue una cuestión de montar el plan de negocios que empezó literalmente seis meses antes de llegara el COVID. Yo soy epidemióloga, y en el gremio no existe esa conciencia general de ley para protegernos. Los trabajadores de la salud somos personas que todo el día estamos de pie, caminando, subiendo escaleras, agotando energía física constante, y esto en parte tiene que ver con el uso de los uniformes. Nosotros no fabricamos uniformes, fabricamos vestuarios adaptados a las necesidades de cada profesional de la salud, que cuentan con la tecnología adecuada para una jornada extensa de trabajo.

¿Por qué no son uniformes, en qué se diferencia la propuesta de Colorchain con los emprendimientos que surgieron en la pandemia?

Nuestra principal ventaja es que conocemos no solamente las necesidades desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista investigativo. Para crear los productos nosotros hacemos una investigación directamente con el usuario, de esta manera resolvemos directamente la necesidad final de los clientes. Contamos con dos boutiques presenciales donde las personas pueden ir y medirse los vestuarios, de tal manera que si no se sienten cómodos, les podemos fabricar la vestimenta a la medida en menos de una semana.

¿Cómo aplican desde la empresa el tema de la sostenibilidad y el campo social?

Actualmente usamos máquinas que tienen la última tecnología para poder disminuir el consumo de energía, los desechos en el proceso de manufactura es el mínimo, pero lo más importante que nosotros tenemos es lo que llamamos The Colorchain Way, es precisamente la forma en que nosotros manejamos nuestro personal. El 80% de las personas que hay en este momento son mujeres madres cabeza de familia, en su mayoría mujeres en estado de vulnerabilidad, jóvenes que apenas están ingresando al sector laboral. También tenemos un tercer grupo que son la gente mayor de 55 años incluso hasta 66 años que trabajan con nosotros en diferentes actividades administrativas y operativas, entonces lo que nosotros buscamos es crear microeconomía alrededor Colorchain.

¿Planean llegar a otros mercados, cuáles son los planes de expansión?

Nuestra marca está registrada en más de 37 países, incluidos Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y en Ecuador, también estamos en Reino Unido y vamos a crecer más porque queremos hacer de Latinoamérica un foco para la industria textil, como lo es actualmente China o el Medio Oriente. Empezamos en Colombia porque es nuestro país, también estamos vendiendo en Estados Unidos, pero nuestro foco por el momento de desarrollo sigue siendo Colombia y en lo que vemos del siguiente año y probablemente mediados del 2024 es el tiempo que estamos esperando hacer nuestro levantamiento de capital.

(Sobre el autor: Stiven Cartagena es editor de Geektime en Español ).