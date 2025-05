Los usuarios de iPhone y iPad que suelen jugar Fortnite en sus dispositivos han recibido una mala noticia.

De acuerdo con The Verge, el videojuego ya no estará disponible en la App Store para dispositivos iOS.

Esta decisión, tomada por Apple, ha provocado molestia entre la comunidad de jugadores, ya que significa que no podrán acceder a nuevas actualizaciones ni disfrutar de las últimas novedades del popular videojuego.

La razón detrás de esta medida está relacionada con una disputa legal entre Epic Games, el desarrollador de Fortnite, y Apple.

El conflicto empezó hace años, cuando Epic Games implementó un sistema de pago alternativo en Fortnite, que permitía a los jugadores hacer transacciones directamente en el juego sin pasar por las comisiones que Apple cobra por el uso de su plataforma de pago.

Este cambio en la estructura de pagos violaba las reglas de la App Store y llevó a Apple a bloquear la actualización del juego, lo que resultó en la desaparición de Fortnite de la tienda de aplicaciones.

Epic Games confirmó la medida a través de un comunicado en sus redes sociales.

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it.