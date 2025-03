La fiebre por la creación de imágenes con estilo Ghibli en ChatGPT provoca un caos para OpenAI

ChatGPT habilitó la generación de imágenes en su modelo multimodal GPT-4. Esta nueva función, que permite a los usuarios crear imágenes de manera sencilla, cautivó a miles, y, en particular, se viralizó un uso que convirtió a OpenAI en un caos: el estilo Ghibli.

Sin embargo, tres días después, OpenAI se vio obligada a suspender la función temporalmente para los usuarios gratuitos.

En una publicación realizada en su cuenta de X, Sam Altman, CEO y fundador de OpenAI, explicó que la popularidad de la nueva herramienta había tenido efectos inesperados: las unidades de procesamiento (GPU) de la empresa estaban colapsando por la demanda masiva. Por esta razón, decidieron implementar límites de generación y, por ahora, restringir la opción a los suscriptores de pago, dejando a los usuarios gratuitos con solo tres generaciones de imágenes por día.

it's super fun seeing people love images in chatgpt.



but our GPUs are melting.



we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!



chatgpt free tier will get 3 generations per day soon.