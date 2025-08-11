Estados Unidos obtendrá el 15% de ventas de chips a China: el negocio secreto de Nvidia y AMD Un pacto poco convencional permite al gobierno Donald Trump cobrar comisiones por los chips para inteligencia artificial vendidos a China.

Por Eduardo Scheffler Zawadzki

Key Takeaways

  • Algunos analistas ven en el acuerdo un riesgo para la seguridad nacional.
El negocio de Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD), dos de las empresas líderes en la fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), rendirá frutos para el gobierno de Estados Unidos.

El acuerdo, revelado, según The New York Times, por tres empleados que prefirieron permanecer en el anonimato, llega tras meses de negociación para que las empresas obtuvieran los permisos necesarios para vender sus poderosos microprocesadores a empresas chinas.

Según el diario, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se reunió el miércoles pasado con el presidente Donald Trump para firmar un acuerdo comercial que le dará al gobierno de los Estados Unidos el 15% de todas las ventas realizadas a empresas chinas.

Aunque hace meses Trump había verbalizado que estaba de acuerdo en la venta de chips a empresas chinas, no existía un acuerdo formal que les permitiera a las compañías norteamericanas hacerlo.

No hay registro en el pasado de acuerdos comerciales internacionales en los que el gobierno de Estados Unidos termine recibiendo un porcentaje de las ventas de un producto. El movimiento pone en evidencia una forma poco ortodoxa de operar del gobierno de Donald Trump.

¿Y la guerra de la IA entre China y Estados Unidos?

El de la IA es el sector más efervescente del momento gracias a la democratización y penetración que las herramientas impulsadas por esta tecnología han tenido en el mundo entero. Aunque empresas norteamericanas como OpenAI, Anthropic y Meta son claro líderes, empresas de otros países también han desarrollado modelos poderosos que ya se utilizan ampliamente.

El caso más notable es el de China con modelos de bajo costo de desarrollo como DeepSeek que en enero puso en jaque a las empresas en Silicon Valley al demostrar que era posible desarrollar IA a costos abismalmente menores que los que se desarrollan en Estados Unidos.

Pero para que los modelos puedan soportar la demanda de uso de la gente, se requiere de capacidad de procesamiento y ahí entran en juego empresas como Nvidia y AMD.

Aunque existe una clara guerra entre Estados Unidos por dominar el mundo de la IA y un deseo de ser el líder absoluto en el sector (a días de haber tomado posesión, Donald Trump anunció una inversión de $500,000 millones de dólares para Stargate, un proyecto que busca mantener a Estados Unidos a la vanguardia en el campo de la IA), la idea de hacer negocios y facturar es muy atractiva para la administración actual. A cambio del 15% de las ganancias, Trump brindará a su principal competidor los microcomponentes que han sido clave para el desarrollo de la IA en Estados Unidos y el crecimiento meteórico en el uso de plataformas como Claude y ChatGPT.

Según The New York Times, algunos analistas han criticado el acuerdo de Trump, argumentando que a cambio de algo de dinero se está poniendo en riesgo la seguridad nacional. Liza Tobin, quien fuera asesora en el Consejo de Seguridad durante la gestión de Joe Biden y la anterior gestión de Trump, explicó: "Este es el manual de jugadas de Trump aplicado en un ámbito completamente equivocado. Están vendiendo nuestra seguridad nacional a cambio de ganancias corporativas."
Eduardo Scheffler Zawadzki

Entrepreneur Staff

