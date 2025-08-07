Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Cuando Nintendo presentó la Switch 2, las expectativas eran altas, pero pocos anticiparon un éxito de esta magnitud. Con más de 6 millones de consolas vendidas en solo siete semanas, la nueva apuesta de la compañía japonesa no solo supera a sus competidores como PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sino que también superó el lanzamiento de su predecesora, la Switch original, consolidándose como el debut más exitoso en la historia de las consolas.

Para entender la dimensión de este hito, basta comparar las cifras de lanzamiento de otras consolas emblemáticas. PlayStation 5 alcanzó 4.5 millones de unidades vendidas en un tiempo ligeramente mayor, mientras que Xbox Series X|S se quedó en 3.1 millones. Incluso la Switch original, que en su momento fue un fenómeno, necesitó casi el doble de tiempo para llegar a 2.74 millones de unidades. La Wii U, por su parte, cerró su ciclo de vida con apenas 13.56 millones de consolas vendidas, una cifra que la Switch 2 podría superar en cuestión de meses si mantiene este ritmo.

La nueva versión, que llegó ocho años después de su predecesora, se ha beneficiado de una demanda acumulada y de la fidelidad de una base de fans. Este éxito se ha reflejado también en el mercado bursátil: las acciones de Nintendo han subido un 39% este año.

En el primer trimestre de su año fiscal, Nintendo reportó un incremento del 132.1% en sus ingresos interanuales, alcanzando los 572,300 millones de yenes (unos $3,800 millones de dólares). Además, su beneficio operativo creció un 4.4%, situándose en 56,900 millones de yenes, superando las estimaciones de los analistas, que esperaban alrededor de 53,500 millones.

Precios elevados, pero con demanda

Uno de los aspectos más llamativos de este lanzamiento es que, a pesar de las quejas por el precio de la consola (alrededor de $450 dólares, un 50% más que la Switch original en 2017) y el costo de los juegos premium, la demanda no ha bajado.

No obstante, los márgenes de beneficio podrían verse perjudicados inicialmente debido a los altos costos de producción de los componentes de última generación, que suelen reducirse con el tiempo.

Nintendo ha mantenido su previsión de vender 15 millones de unidades de la Switch 2 en el año fiscal actual, junto con 45 millones de juegos. Sin embargo, muchos analistas consideran que esta proyección es conservadora, dado que la demanda sigue superando a la oferta en numerosos mercados. La compañía ha reconocido dificultades para satisfacer la alta demanda y ha asegurado que está reforzando sus sistemas de producción y distribución para acelerar la disponibilidad de unidades.

Mientras tanto, las ventas de la Switch original han caído un 53.5% interanual, con menos de un millón de unidades vendidas en el último trimestre, un declive esperado debido al lanzamiento de su sucesora. Aun así, la consola original sigue siendo un referente en la industria, con más de 150 millones de unidades y casi 1,400 millones de juegos vendidos en total.

El desafío de la guerra comercial y la producción

La polémica no estuvo por fuera de este lanzamiento. La consola llegó al mercado en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que ha llevado a Nintendo a trasladar parte de su producción a Vietnam para evitar aranceles. A pesar de estos desafíos, la compañía ha logrado mantener un suministro estable, aunque ha advertido que, dependiendo de la evolución de la situación, podría verse obligada a aumentar los precios en el futuro.

Mientras tanto, con una base de fans que se inclinan por la nostalgia, Nintendo ha demostrado una vez más su capacidad para reinventarse y liderar el mercado. Si logra mantener este impulso, la Switch 2 no solo consolidará el legado de su predecesora, sino que podría redefinir el estándar de éxito en la industria de los videojuegos.