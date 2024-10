El documental 'Soy Martha Stewart', dirigido por RJ Cutler y producido por Netflix, no dejó satisfecha a su protagonista.

I Am Martha Stewart, la nueva producción de Netflix sobre Martha Stewart, dirigida por el cineasta RJ Cutler, ha generado una reacción negativa por parte de la empresaria. En una entrevista con The New York Times, publicada el día del estreno, Stewart criticó varias de las decisiones creativas del director.

"Le otorgué acceso total a mi archivo, pero utilizó una cantidad mínima de este", comentó Stewart, calificando el documental como "chocante".

La empresaria de 82 años también señaló su descontento con una de las últimas escenas, donde aparece "como una anciana encorvada en el jardín". Explicó que en ese momento se estaba recuperando de una cirugía en el tendón de Aquiles, lo cual afectaba su movilidad.

"Aunque cojee, sigo trabajando los siete días de la semana, y eso no lo mencionan", añadió.



Otro punto de desacuerdo fue la banda sonora, que describió como "horrible". Stewart comentó que había solicitado música rap en lugar de la "pésima partitura clásica" que finalmente se incluyó. "Era fundamental que la película incluyera música rap", afirmó.

A pesar de sus críticas, Stewart reconoció que la primera mitad de la película la complació: "Explora temas que mucha gente desconoce, y eso es lo que me gusta". Además, expresó que prefería que el enfoque estuviera en cómo cualquiera puede avanzar en la vida siendo fiel a sí mismo, en lugar de centrarse únicamente en su fuerza de carácter.

Por su parte, RJ Cutler defendió su enfoque y las decisiones creativas detrás del documental: "Es una película, no una página de Wikipedia". Para él, Soy Martha Stewart narra la historia de una persona "fascinante, compleja y visionaria". Aunque admitió que algunas escenas podían resultar difíciles de ver para Stewart, agradeció la confianza que le brindó la empresaria: "No me extraña que ciertos aspectos le resulten difíciles de ver".

¿Quién es Martha Stewart?