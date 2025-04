Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La democratización de la inteligencia artificial (IA) impulsada por OpenAI transformó por completo la industria tecnológica. Cambios en los modelos de negocio, inversiones millonarias en investigación y desarrollo, y ajustes en la visión, son algunas de las estrategias que tuvieron que ajustar las empresas de tecnología ante la irrupción de ChatGPT, la plataforma pionera en IA generativa para las masas que rápidamente atrajo a millones de usuarios.

Meta, que años atrás apostaba por el metaverso e incluso adoptó en 2021 su actual nombre (antes Facebook, Inc.) para promoverse como líder en ese sector, ha sido una de las grandes tecnológicas que más cambios ha presentado en su visión como negocio, en gran parte motivada por entrar en la lucha por liderar la era de la IA.

En su movimiento más reciente, Mark Zuckerberg anunció la incorporación de Patrick Collison y Dina Powell McCormick a la Junta Directiva de Meta, aumentando el número de miembros a 15. "Muchas empresas confían en nuestros servicios para crecer, y Dina y Patrick nos ayudarán a seguir prestándoles el mejor servicio", dijo.

Collison es cofundador y CEO de Stripe, la compañía tecnológica que crea servicios financieros programables, y también es cofundador del Arc Institute, un instituto de investigación biomédica pionero en un nuevo modelo de investigación básica. Su relación con Meta lleva años, pues se ha desempeñado como asesor de la compañía, y ahora estará en una posición más determinante.

Por su parte, Dina Powell McCormick es actualmente vicepresidente, presidente y directora de servicios a clientes globales de BDT & MSD Partners. Durante más de 25 años ha prestado sus servicios en los más altos niveles de las finanzas y en el gobierno de Estados Unidos. Además, es autora del éxito de ventas de The New York Times, Who Believed in You, the Power of Transformative Mentorship. Según informó Fortune, esta incorporación a la junta subraya el creciente interés de Meta en la estrategia política.

Relacionado: Meta da un paso al futuro: desarrolla una máquina que convierte pensamientos en palabras

Una semana de nuevos nombramientos en la industria

El anuncio de Meta no fue el único que llegó durante la última semana en la industria tecnológica.

SQream sorprendió con el nombramiento de Liam Galin como su nuevo CEO. La compañía apunta a optimizar la adopción de la IA y convertirse en el principal habilitador de AI Factory con un potente motor de procesamiento de datos nativo de GPU que permite a las organizaciones acelerar las cargas de trabajo y transformar volúmenes masivos de datos en previsión impulsada por IA a una gran escala y con mayor velocidad.

El ejecutivo liderará la era 2.0 de la compañía que busca consolidarse en nuevas industrias y tiene la misión de forjar asociaciones poderosas que permitan a la empresa escalar a la vanguardia de la habilitación de IA a gran escala.

Por otra parte, la startup de IA Prezent anunció que la ejecutiva biofarmacéutica Janet Dorling se unirá a su Junta Directiva. La compañía ofrece un sistema inteligente de IA que permite a las empresas crear presentaciones innovadoras para potenciar la comunicación empresarial y la productividad de las presentaciones.

Dorling, quien actualmente es vicepresidente sénior de Gilead Sciences, una empresa biofarmacéutica centrada en el avance de tratamientos innovadores para enfermedades críticas dijo: "He visto de primera mano cuánto tiempo y dinero pueden perder las organizaciones en una comunicación ineficaz. En la biofarmacia, donde hay tanto en juego, la claridad y la velocidad no pueden ser opcionales, sino esenciales. La plataforma inteligente y contextual que Prezent ha creado es una reinvención total de la forma en que las empresas escalan la mensajería convincente y consistente en toda la empresa".

Estos movimientos ponen en manifiesto el afán de las empresas adaptarse rápidamente a los constantes cambios del sector y a los retos que están por llegar.