Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, dio a conocer que actualmente no dispone de efectivo suficiente y que incluso tuvo que solicitar apoyo económico a su madre para cubrir los gastos de su boda.

El influencer estadounidense, de 27 años de edad, hizo esta declaración en X, como respuesta a una publicación de Dexerto, en la que se afirma que es el único multimillonario menor de 30 años cuya fortuna no proviene de una herencia.

I personally have very little money because I reinvest everything (I think this year we'll spend around a quarter of a billion on content). Ironically i'm actually borrowing $ from my mom to pay for my upcoming wedding lol



But sure, on paper the businesses I own are worth a lot.