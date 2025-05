El video, que ha sido visto más de 69 millones de veces, muestra a MrBeast y su equipo explorando diversas zonas arqueológicas mayas. Además, ha generado gran polémica.

¿El problema? Jimmy Donaldson —nombre real del creador de contenido— parece ingresar a espacios para los que no se le dio autorización y que habitualmente están reservados para los arqueólogos y expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El tema fue tendencia la semana pasada e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum habló de él durante su conferencia de las mañanas.

El INAH emitió un primer comunicado en el que aseguró que el equipo de producción de MrBeast había tramitado todos los permisos necesarios y cubierto los derechos correspondientes por ley para poder acceder a producir en las zonas arqueológicas. Además, aseguró que "en todo momento hubo personal del INAH supervisando que se respetaran las medidas de cuidado y seguridad establecidas para no afectar al patrimonio".

Ese primer comunicado señala que el video "hace alusión a eventos que no ocurrieron, como es el que los productores jamás descendieron desde un helicóptero, ni pernoctaron dentro de la zona arqueológica ni tuvieron en su poder alguna máscara prehispánica, pues la que presentan es claramente una reproducción contemporánea. Todas ellas son aseveraciones falsas que obedecen a la teatralidad propia del youtuber en cuestión".

Posteriormente, la dependencia cambió su postura y dijo que presentaría una demanda en contra de Full Circle Media, la casa productora de MrBeast. El INAH sostuvo que, pese a que la casa productora tramitó y obtuvo los permisos correspondientes para la realización del video, violó algunos términos. En su perfil de X, publicó: "El INAH ha interpuesto una demanda administrativa contra dicha empresa productora, exigiéndole el resarcimiento de daños, y la retractación pública, ante el incumplimiento de los términos de los permisos de buena fe emitidos por la institución".

Durante el fin de semana el influencer utilizó sus perfiles de redes sociales para hablar del tema y esclarecer algunos puntos.

Escribió: "He visto muchas historias sobre nuestro video reciente en México y quería aclarar algunas cosas falsas que se están diciendo. Mi equipo y yo sentimos un gran respeto por la cultura y el pueblo mexicano y maya. Hicimos este video para entusiasmar a personas de todo el mundo a aprender más sobre su cultura, como lo hicimos con nuestro video sobre las Pirámides. No hemos sido demandados ni lo hemos estado nunca, jaja. Eso es falso y me entristece ver que la gente difunde mentiras.

Después reiteró que la producción se hizo con todos los permisos necesarios: "Seguimos las pautas, tuvimos representantes de agencias gubernamentales acompañándonos, arqueólogos mexicanos para asegurar que todo fuera preciso, y representantes de los sitios para garantizar que cumpliéramos con las reglas. La gobernadora del estado donde grabamos incluso salió en nuestra defensa".

I've seen a lot of stories about our recent video in Mexico and wanted to clear some false things being said. Me and my team have great respect for the Mexican and Mayan culture and people. We did this video to get people all over the world excited to learn more about their…