Elon Musk anunció su intención de crear un nuevo partido político en Estados Unidos, al que llamaría American Party (Partido América), como una alternativa frente al actual esquema bipartidista dominado por demócratas y republicanos.

El empresario aseguró que su propuesta busca dar voz a una ciudadanía que, en su opinión, se encuentra marginada por el "unipartidismo disfrazado" que impera en Washington.

"Nuestro país necesita una alternativa al unipartidismo demócrata-republicano para que la gente realmente tenga voz", publicó Musk en su cuenta oficial en X, red social de la que es propietario.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



