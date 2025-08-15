OpenAI invierte $250 millones de dólares en Merge Labs para crear interfaces cerebro-computadora que competirán con Neuralink y fusionarán la IA y con los cerebros humanos.

Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció que la empresa está trabajando en el desarrollo de Merge Labs, una startup dedicada a crear interfaces cerebro-computadora para competir con Neuralink, la compañía de Elon Musk.

En una entrevista con The Verge, Altman señaló que la fusión entre cerebro y máquina será una pieza clave en la evolución del ser humano. Según él, la inteligencia artificial (IA) de OpenAI, particularmente ChatGPT, jugará un papel central en este proceso.

"Me gustaría poder pensar algo y que ChatGPT responda a ello", comentó.

Según Financial Times, la compañía invertirá $250 millones de dólares en este proyecto, que tiene como objetivo revolucionar cómo se manejan las computadoras.

Además, Merge Labs busca recaudar $850 millones de dólares en total, lo que aceleraría el desarrollo de interfaces que permitan a las personas conectarse con las máquinas a un nivel mucho más profundo.

Altman será uno de los cofundadores de la empresa, junto con Alex Blania, director de Tools for Humanity, quien tiene experiencia en el desarrollo de tecnologías como los escáneres oculares.

Una fusión entre IA y la mente humana: la visión de Altman

Sam Altman ve las interfaces cerebro-máquina como una necesidad para la supervivencia humana en un mundo que cada vez depende más de la IA.

En su visión, estas plataformas mejorarán nuestra relación con las máquinas y nos permitirán coexistir con la inteligencia artificial de manera más integrada y natural.

"Si dos especies diferentes quieren lo mismo y solo una puede tenerlo en este caso, ser la especie dominante en el planeta y más allá, van a entrar en conflicto", expresó Altman en una entrada en su blog, titulada de Merge, algo que hoy toma sentido con el nuevo proyecto.

Para él, las interfaces cerebro-máquina representan una oportunidad para asegurar nuestro futuro en un mundo dominado por la tecnología.

Merge Labs es el siguiente gran paso para OpenAI, una empresa que pretende construir la IA del futuro y crear los medios para integrarla directamente con el ser humano.