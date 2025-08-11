Paramount+ adquiere los derechos de transmisión de la UFC por $7,700 millones de dólares Paramount+ será el nuevo hogar de UFC a partir de 2026, ofreciendo 13 eventos principales y 30 "Fight Nights" cada año.

Por Entrepreneur en Español

Key Takeaways

  • La UFC deja modelos de PPV y estará disponible en streaming.
Jeff Bottari | Getty Images

Paramount+ anunció que será el nuevo hogar de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en Estados Unidos a partir de 2026, informó CNBC.

Este acuerdo de siete años con TKO Group traerá consigo una reestructuración en la forma en que se distribuyen los eventos de UFC, con el objetivo de hacerlos más accesibles a una mayor audiencia.

A partir del próximo año, Paramount+ se convertirá en la plataforma exclusiva para la transmisión de los 13 eventos principales de UFC y 30 Fight Nights anuales. Además, algunos de estos eventos se transmitirán simultáneamente en CBS.

Del pago por evento al streaming: la evolución en el modelo de negocio

Con esta alianza, Paramount y TKO se alejan del modelo de pago por evento, en el que los fanáticos tenían que cubrir una renta para ver un solo programa.

Desde 2019, ESPN ha sido responsable de la transmisión de los eventos de UFC, con una estructura de tarifas escalonadas tanto en su canal de televisión como en su servicio de streaming ESPN+.

Sin embargo, esta asociación finalizará a finales de 2025, dejando espacio para una nueva etapa en la que Paramount+ será la cede de las peleas y eventos.

Según Reuters, David Ellison, presidente y CEO de Paramount, destacó que la ventaja de este acuerdo radica en el vasto alcance de las plataformas de la compañía.

En términos económicos, el acuerdo también representa un aumento en los ingresos de TKO, propietaria de UFC. El valor anual promedio del acuerdo de siete años con Paramount es de $1,100 millones de dólares, una cifra superior a los $550 millones de dólares anuales que ESPN pagaba por la cobertura de UFC.

En lugar de depender de tarifas de pago por evento, los fanáticos podrán acceder a todo el contenido de UFC a través de un solo pago mensual de Paramount+, que actualmente varía entre $7.99 y $12.99 dólares.

Además, Paramount dejó claro que este acuerdo no se limitará a Estados Unidos, y que tiene la intención de explorar oportunidades para expandir los derechos de UFC fuera de las fronteras estadounidenses, lo que podría abrir nuevos mercados.

La UFC cuenta con una base de millones de suscriptores y fanáticos activos que siguen cada pelea. Este acuerdo firmado por Paramount suma a la compañía productora un importante activo que, sin duda, le permitirá llegar a una nueva audiencia.

Entrepreneur en Español

Entrepreneur Staff

