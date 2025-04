Sam Altman dice que ser amable con la IA cuesta miles de millones. ¿Qué opina ChatGPT?

Darle los buenos días y las gracias a ChatGPT parece una buena idea. Si en algún momento llega a haber una rebelión de la inteligencia artificial (IA) y esta termina por dominar a los humanos, es mejor haber sido amable con ella, ¿cierto?

Esa idea ha sido expresada una y otra vez desde que el chatbot de OpenAI se popularizara tras su lanzamiento en noviembre de 2022 y el mundo entero comenzara a utilizar herramientas de IA generativa para un sinnúmero de actividades laborales, académicas y recreativas.

Pero Sam Altman, CEO de OpenAI, lo ha dejado claro: el que un usuario sea amable con la IA representa un costo enorme de recursos y un desperdicio en capacidad de cómputo.

Un usuario preguntó al ejecutivo en X: "¿Cuánto dinero ha perdido OpenAI en costos de electricidad por las personas que dicen 'por favor' y 'gracias' a sus modelos?".

A lo que Altman respondió: "Decenas de millones de dólares bien invertidos…".

Después, agregó: "uno nunca sabe".

tens of millions of dollars well spent--you never know