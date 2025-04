Durante meses, los usuarios de ChatGPT han levantado la voz para quejarse de un cambio sutil, pero molesto: la personalidad del chatbot ha evolucionado hacia la positividad tóxica, la amabilidad excesiva y la adulación de los usuarios.

El mismo Sam Altman, CEO de OpenAI, abordó el tema en una de sus publicaciones en X el pasado fin de semana.

El ejecutivo escribió (sic.): "Las últimas actualizaciones de GPT-4o han hecho que la personalidad sea demasiado aduladora y molesta (aunque hay aspectos muy buenos), y ya estamos trabajando en correcciones lo antes posible, algunas hoy mismo y otras durante esta semana. En algún momento compartiremos lo que hemos aprendido de esto, ha sido interesante".

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.



at some point will share our learnings from this, it's been interesting.