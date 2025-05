La presidenta del consejo de administración de Tesla, Robyn Denholm, desmintió un reporte de The Wall Street Journal que sugería que la compañía había iniciado la búsqueda de un nuevo director ejecutivo para reemplazar a Elon Musk.

El medio estadounidense aseguró que la junta directiva habría contactado en marzo a firmas especializadas en reclutamiento ejecutivo en busca de posibles sustitutos para Musk, información que, según Denholm, es "absolutamente falsa".

En una publicación desde la cuenta oficial de Tesla en X, Denholm reafirmó que el consejo mantiene "plena confianza" en la capacidad de Musk para liderar a la compañía durante la etapa que calificó como "una de las más emocionantes" de crecimiento.

Earlier today, there was a media report erroneously claiming that the Tesla Board had contacted recruitment firms to initiate a CEO search at the company.



This is absolutely false (and this was communicated to the media before the report was published).



The CEO of Tesla is…