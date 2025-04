Más de siete de cada diez jóvenes estadounidenses están buscando cambiar de empleo actualmente, según datos de una nueva investigación.



Una encuesta realizada a 2,000 estadounidenses actualmente empleados reveló que el 73% de los encuestados que pertenecen a la Generación Z desearían cambiar de trabajo o carrera, junto con el 70% de los millennials encuestados.



Eso se compara con el 51% de los encuestados de la Generación X y el 33% de los baby boomers.



Encargada por isolved y realizada por Talker Research antes del Mes Nacional de Concientización sobre la Salud Mental, la investigación destacó el agotamiento como una de las razones por las cuales los encuestados podrían desear un nuevo trabajo.



El 52% de los encuestados actualmente se sienten agotados en el trabajo, con los encuestados más jóvenes liderando de nuevo la lista.



Dos tercios de la Generación Z (68%) están experimentando agotamiento, al igual que el 61% de los millennials encuestados.



Para la Generación X, este porcentaje baja al 47%, y solo tres de cada diez boomers informaron sentirse agotados.



La encuesta profundizó en las razones por las cuales los encuestados están experimentando agotamiento. Hasta arriba de la lista está la naturaleza repetitiva de sus trabajos, con el 33% expresando "Siento que día tras día hago lo mismo".



Casi una cuarta parte mencionó que las expectativas hacia ellos han aumentado, pero el salario no (23%), mientras que la misma cantidad no siente que su trabajo sea valorado (23%).

A finales de 2024, isolved realizó su estudio anual Voice of the Workforce sobre un tema similar, encuestando a 1,127 trabajadores estadounidenses de tiempo completo para comprender las consecuencias de los ambientes laborales poco saludables sobre el agotamiento, la productividad y la lealtad a la empresa.



Descubrieron que tres de cada diez empleados trabajan en un ambiente tóxico. Más de la mitad (52%) de los encuestados por isolved confesaron que tienen que trabajar cuando están enfermos y casi un tercio (31%) dijo que no toman pausas para comer.

Si bien estas características de los ambientes laborales "tóxicos" probablemente contribuyen al agotamiento de los estadounidenses, también están afectando la cultura organizacional en general.



Los encuestados dijeron que las principales amenazas para una cultura laboral positiva son el estrés entre los compañeros de trabajo (47%) y la falta de ambientes de trabajo flexibles (40%). También mencionaron la negatividad (32%) y el agotamiento generalizado en la empresa (31%).

Los hallazgos de isolved coinciden con los de Talker Research, pues el estudio reveló que casi ocho de cada diez (79%) han sufrido agotamiento en el último año.



Como consecuencia, más de un tercio (36%) dijo que no hacen nada extra para superar sus tareas, limitándose solo a realizar las funciones requeridas.



Al descubrir los mayores factores de estrés entre los trabajadores, la carga de trabajo (46%), el cumplimiento de sus metas (34%) y la presión de estar siempre "disponibles", incluso fuera del horario laboral (32%), resultan ser los que generan más ansiedad.



Sumando a estos factores de estrés, casi siete de cada diez (67%) dijeron que su empresa redujo el tamaño de su personal en los últimos doce meses, y la mayoría (58%) expresó estar preocupada por ser despedida el próximo año.



Añadiendo la presión financiera a la ya compleja red de estrés, casi tres cuartas partes (74%) informaron que viven al día con su sueldo.



"Con tantos empleados bajo presión, es crucial que las organizaciones inviertan en tecnología, no para reemplazar a su fuerza laboral, sino para empoderarla", dijo Amy Mosher, Directora de Personas de isolved. "Los empleadores deben identificar y abordar los factores de estrés específicos que afectan a su gente, lo que requiere una comunicación continua y bidireccional."



"El agotamiento se manifiesta de manera diferente en los distintos roles y equipos, por lo que no existe una solución única. Escuchar a los empleados es el primer paso para diseñar ambientes laborales que apoyen tanto el rendimiento como el bienestar."



Al indagar sobre la relación empleador-empleado y cómo la lealtad va en ambos sentidos, casi la mitad de los trabajadores (46%) dijo que el compromiso de su empleador para mejorar y potenciar su carrera es simplemente promedio. Casi una décima parte (8%) dijo que el compromiso de su empleador es deficiente.

Poco más de la mitad de los estadounidenses (51%) tienen un fuerte sentido de lealtad hacia su empleador, y más de un tercio (36%) calificaron su experiencia en su puesto actual como menos que brillante.



Para mejorar su experiencia, los trabajadores desean, sobre todo, mejores paquetes de compensación (58%) — y para ayudar a resolver el problema del agotamiento, quieren arreglos laborales flexibles (48%) y políticas de empresa que prohíban la mensajería fuera del horario laboral (43%).



"El nivel de agotamiento que los empleados están experimentando es profundamente preocupante", dijo Mosher. "Pero incluso pequeños cambios pueden tener un gran impacto en cómo se sienten las personas en el trabajo."



"Aunque los ajustes salariales pueden llevar tiempo, las empresas pueden actuar ahora ofreciendo arreglos laborales más flexibles o estableciendo límites claros sobre la comunicación fuera del horario laboral. Estos pasos prácticos pueden mejorar significativamente tanto el bienestar de los empleados como la salud organizacional."



Talker Research encuestó a 2,000 estadounidenses empleados; la encuesta fue encargada por isolved y administrada y realizada en línea por Talker Research entre el 17 y el 21 de marzo de 2025. (Este artículo también se basa en datos de una encuesta encargada por isolved en 2024, que incluyó una muestra de 1,127 trabajadores estadounidenses que trabajan de tiempo completo).