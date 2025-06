La relación entre Donald Trump y Elon Musk mutó este jueves a una guerra de declaraciones marcada por acusaciones, amenazas económicas y hasta referencias al caso Epstein.

Todo comenzó el miércoles, cuando Musk criticó el nuevo proyecto presupuestario impulsado por Trump, conocido como el One Big, Beautiful Bill (en español: Ley de un Gran y Hermoso Proyecto), que contempla recortes fiscales masivos, más inversión en defensa y una política migratoria más rígida.

El empresario calificó esta propuesta como una "abominación repugnante" que aumentará el déficit y beneficiará a grupos de interés cercanos al presidente. Esa misma noche, Musk publicó en X que quienes apoyaran la iniciativa deberían sentir "vergüenza" y exhortó a la ciudadanía a oponerse activamente.

I'm sorry, but I just can't stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it. — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

Dimes, diretes y la escalada de la tensión

La tensión escaló el jueves, cuando el presidente Trump respondió públicamente durante una rueda de prensa en el Despacho Oval. Ahí afirmó que Musk estaba molesto por la eliminación de créditos fiscales a vehículos eléctricos y rechazó una propuesta suya para dirigir la NASA: "Elon y yo teníamos una excelente relación. No sé si la seguiremos teniendo".

Desde X, Musk no tardó en responder: "Sin mí, Trump habría perdido las elecciones".

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate. — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Añadió que nunca fue informado del proyecto de ley y que este fue aprobado "en la oscuridad de la noche". También acusó al expresidente de "ingratitud" y de haber actuado por venganza.

Entonces Trump contraatacó: amenazó con cancelar subsidios y contratos gubernamentales a las empresas de Musk, acusándolo de estar "agotado" y de haber "enloquecido".

Después, Musk dio otro golpe: publicó que Trump figura "en los archivos Epstein" y sugirió que esa es la razón por la cual dichos documentos no han salido completamente a la luz. Jeffrey Epstein fue un financiero acusado de tráfico sexual de menores, con vínculos con figuras del poder global. Aunque algunos documentos judiciales han sido divulgados, muchos permanecen sellados o sin revelarse por completo, alimentando las especulaciones sobre la implicación de empresarios, políticos y celebridades.

Además, anunció que SpaceX comenzará a desmantelar la cápsula Dragon, una de las piezas clave en la colaboración con la NASA, y compartió mensajes que promovían la destitución de Trump en favor del senador JD Vance.

Hasta hace apenas dos semanas, Musk era jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), entidad creada por Trump para reducir el gasto federal.

En 130 días al frente del organismo, Musk aseguró haber ahorrado al Estado más de $175,000 millones de dólares, aunque las cifras no fueron verificadas.

También fue uno de los principales donantes de la campaña de reelección de Trump, aportando más de $280 millones de dólares. Su plataforma X se convirtió en un canal de amplificación de discursos oficiales.

Ahora, y como consecuencia de la trifulca, las acciones de Tesla han caído 17% en apenas dos días, su peor racha desde los aranceles decretados por Trump en 2020.