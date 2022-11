Un hombre de California asegura que un meteorito golpeó su casa: "Debí de haber comprado un boleto de lotería"

Las posibilidades de ser golpeado por un meteorito son astronómicamente escasas, pero trata de explicárselo a un hombre de California que afirma que una bola de fuego destruyó su casa.

"Escuché una gran explosión. Empecé a oler humo. Fui a mi porche y estaba completamente envuelto en llamas", dijo Dustin Procita, del condado de Nevada en la zona rural del norte de California, a KCRA News.

El Departamento de Bomberos de Penn Valley respondió alrededor de las 19:30 horas del viernes por la noche a los informes de un incendio estructural cerca del lago Englebright. Tardaron alrededor de cuatro horas en contener el fuego, pero Procita logró escapar con vida. Lamentablemente, su perro Tug quedó atrapado en la casa.

"Dijeron que era un meteorito. De niño vi lluvias de meteoritos y cosas así, pero definitivamente no esperaba que uno de ellos aterrizara en mi patio o a través de mi techo", dijo Procita.

Los lugareños informaron haber visto una bola brillante caer del cielo y aterrizar en el área en donde se encuentra la casa de Procita. Algunos de los avistamientos fueron grabados en video.

Anyone else just see this crazy flash light up the sky? Captured by my dashcam in El Dorado Hills, CA. pic.twitter.com/4BlzOB5ISD