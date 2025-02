Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

¿Con qué frecuencia te habla realmente el contenido que recibes? Probablemente, muy pocas veces. El lenguaje, las diferencias culturales, los intereses personales y los sesgos diluyen la claridad de lo que compartimos entre nosotros.

Gracias a la IA generativa, el acceso a la información y al contenido personalizado ya no es un privilegio; ahora está disponible para todos, sin importar el nivel de ingresos o el estatus social.

Piensa en esto como una revolución tecnológica, similar a cuando los artículos del hogar pasaron de ser bienes de lujo a necesidades cotidianas. La producción y distribución de contenido están evolucionando de la misma manera.

La IA generativa tiene un impacto enorme, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde existe una competencia feroz por captar la atención de los usuarios. Ahora contamos con herramientas para crear sistemas adaptativos, y la IA generativa ya está ayudando a reducir los costos de creación de contenido. Muy pronto, permitirá entregar información de manera mucho más eficiente, haciendo que el intercambio de ideas sea realmente significativo.

Interacción Humano-IA

Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) toma en cuenta tus necesidades, haciendo la interacción más fácil y cómoda. Esto se aplica a todo, desde el proceso de pensamiento hasta el consumo de contenido.

Lo mismo ocurre con la forma en que utilizo la IA. A veces, prefiero expresar mis pensamientos en voz alta, y otras me gusta escribirlos. La tecnología ya no es una barrera, aunque en el pasado no contaba con estas capacidades.

Hay áreas donde la IA ya supera a los humanos. Por ejemplo, las emociones o distracciones nublan la percepción humana, por lo que tendemos a malinterpretar las palabras de alguien. Si le pido a ChatGPT una aclaración, destaca los puntos que pasé por alto. Esto me ayuda a ver las cosas de manera más objetiva.

Las personas deben expresar claramente lo que quieren, guiar al sistema correctamente y revisar los resultados que arroja el sistema de manera regular. Es crucial intervenir y guiar a la inteligencia artificial si comienza a desviarse. Todo este proceso es muy parecido a cómo aprendemos a través del refuerzo. Tenemos la capacidad de moldear la forma en que la IA evoluciona, y, honestamente, esas habilidades —comunicar, guiar y enseñar— son algunas de las partes más emocionantes de interactuar con ella.

En mi experiencia trabajando con inteligencia artificial, he observado que las personas tienden a utilizar únicamente entre el 1 y el 3% de su potencial. No es que sean perezosas; simplemente cometen errores. Es decir, los humanos pasan el 97% de su potencial repitiendo los mismos errores que otros ya han cometido. Es comprensible, pues un solo cerebro humano no es capaz de abarcar la totalidad de la historia y la experiencia humanas. La IA tampoco puede hacerlo todavía. Sin embargo, la IA y las redes neuronales tienen acceso a mucha más información y conocimiento de métodos tanto exitosos como fallidos para lograr un resultado.

Sería útil que las personas supieran cuándo un método no funciona y probaran otra cosa. De esta manera, podríamos cometer nuevos errores en lugar de repetir los viejos.

De "imposible" a "¿y ahora qué?"

Desde que comencé a usar herramientas de IA generativa en 2024, mi forma de pensar ha cambiado. Ahora abordo la resolución de problemas de manera diferente. Antes, si una tarea parecía demasiado difícil, podría rendirme sin siquiera intentarlo. Ahora, cuando me enfrento a algo desafiante, lo primero que hago es escribir una solicitud a ChatGPT.

Por ejemplo, podría escribir: "¿Cómo puedo lograr X? Dame instrucciones paso a paso". Cuando ves pasos simples, incluso para proyectos muy complejos, la tarea deja de parecer desalentadora. Convierte lo que antes parecía imposible en algo alcanzable.

Intento compartir esta creencia con mi equipo. Como emprendedor, soy responsable de inspirar, mostrar y explicar a los demás cómo pensar en grande y dar esos primeros pasos. Cuando trabajamos juntos, probando e iterando en grupo, podemos lograr mucho más de lo que jamás podríamos hacer solos.

Dicho esto, las personas son muy reacias al cambio, todos lo somos. Claro, no importa cuánto los enseñes o motives, la IA nunca será útil para algunas personas. Otros necesitan un modelo a seguir. Aun así, otro grupo requiere algo de aprendizaje y entrenamiento.

Dar ese primer paso suele ser la parte más difícil. Una vez que las personas ven lo que es posible, se dan cuenta de que las barreras están principalmente en sus mentes. Creo que veremos los primeros resultados de la implementación de la IA hacia finales de 2025; sin embargo, es un proceso a largo plazo.

El futuro de la personalización impulsada por IA

Estamos viviendo una revolución en la rapidez con la que podemos lograr resultados. Este cambio coloca a las personas en el papel de creadores: individuos que generan ideas, establecen metas y usan herramientas para determinar si van por el camino correcto.

Apenas hemos comenzado a explorar el potencial de la IA. Herramientas como ChatGPT ya han cambiado la forma en que expresamos y compartimos ideas, pero el futuro guarda posibilidades aún más emocionantes.

El éxito llegará a quienes entreguen contenido e información de manera más eficiente, rápida y a un costo más bajo. Las empresas que dominen esta secuencia emergerán como líderes.

Recordemos que la IA es solo una herramienta. Puede reducir costos, acelerar la producción y aumentar los entregables. Sin embargo, no puede generar dinero por sí sola; ese poder le pertenece a las personas. Nosotros tenemos las ideas, la creatividad y el conocimiento para transformar esas posibilidades en realidad. Con la IA, podemos hacer que los productos sean más asequibles, personalizados y disponibles justo a tiempo.