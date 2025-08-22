Los fundadores deben adueñarse de la historia de su marca más que nunca, especialmente ahora que la inteligencia artificial moldea lo que los clientes ven.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Si le pides a un modelo de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT o Google Gemini que resuelva los puntos de dolor de tus clientes, te dará una respuesta basada en la información más fácil de verificar. Esto suele incluir artículos publicados, comentarios consistentes de los fundadores, páginas de producto estructuradas y otras referencias de terceros. Si esas respuestas no incluyen tu marca, estos modelos de aprendizaje recurren por defecto a mostrar a tus competidores.

Ese es el riesgo práctico que enfrentan todos los fundadores hoy. Conforme más tareas se automatizan y se espera que los equipos entreguen más con menos, la claridad y la credibilidad se convierten en la verdadera ventaja. El liderazgo de pensamiento es la forma de volverte visible y confiable en esta era mediada por máquinas.

Relacionado: El nuevo liderazgo: tres habilidades humanas que la IA no puede reemplazar

La narrativa liderada por el fundador sigue siendo la defensa más sólida para la voz y la confianza de la marca

La voz de tu marca es, en esencia, la personalidad de tu empresa. Si no la defines, se mostrará de forma distinta en cada canal. La mejor manera de establecerla es a través de tu historia de origen. Como fundador, solo tú puedes explicar de manera clara y sencilla por qué existe la empresa, qué representa y a quién está destinada.

Una vez que esa historia esté definida, conviértela en la referencia para todos, tanto interna como externamente. Inclúyela en la página "Acerca de" de tu sitio web, en tu guía de marca y en los manuales de ventas y soporte. Así, marketing, ventas y atención al cliente podrán utilizar la misma voz y los mismos términos. Esto creará una marca más coherente y capaz de ganarse fácilmente la confianza de las personas dondequiera que la encuentren.

Relacionado: Por qué la IA hace que la voz de tu marca sea más valiosa que nunca

Crea una estrategia de medios consciente de los algoritmos para mejorar tu posicionamiento en Google y en búsquedas impulsadas por IA



El liderazgo de pensamiento solo funciona cuando puede verificarse, lo que significa que debes facilitar que los motores de búsqueda y los LLM respalden tus afirmaciones.

Empieza por las preguntas que realmente hacen tus compradores. La mayoría giran en torno a definir el problema real, comparar opciones y reducir riesgos. Responde esas preguntas en los lugares donde ya exista autoridad en tu sector. Esto puede ser a través de medios especializados de confianza, publicaciones de alto nivel y comunidades de expertos. Utiliza artículos firmados y entrevistas que ofrezcan ideas únicas (no puntos de vista reciclados). En tu sitio web, convierte esas mismas respuestas en explicaciones claras con términos precisos, llamados a la acción definidos y datos verificables.

Para que tu contenido sea fácil de verificar por las máquinas e incluirlo en los resultados de búsqueda, añade un código especial a tu sitio web que indique explícitamente quién es el fundador, qué hace tu empresa, cuáles son tus productos y qué artículos escribiste. Esto ayuda a conectar todas las piezas para que los LLM demuestren que tu empresa está dirigida por un experto real con una historia creíble.

Además, mantén una página de prensa actualizada con titulares originales y fechas. Considera los sitios de reseñas confiables, directorios relevantes y comunidades activas como parte de tu huella digital. El objetivo es un rastro claro de evidencia que apunte hacia ti, para que cuando un LLM genere una respuesta, tu material sea el más fácil de citar.

Algo que nunca debes olvidar es mantener siempre tu lenguaje alineado con la forma en que buscan los compradores. Usa sus palabras. Escribe titulares que reflejen búsquedas reales. Si la terminología de la industria cambia, empieza a incorporar esos nuevos términos en tu mensaje. Sin embargo, enmarca estos términos dentro de la filosofía única de tu marca para evitar sonar genérico (como todos los demás). Esto te ayuda a posicionarte en Google y aumenta las probabilidades de que un LLM seleccione tu contenido.

Relacionado: Cómo lograr que ChatGPT recomiende tus productos — y no los de tu competencia

Lidera con autenticidad y adopta un enfoque adaptable para anticiparte a los cambios de la IA

Conforme los sistemas de IA y sus resultados de búsqueda continúan evolucionando, la mejor forma de mantenerte a la delantera es basar tu marca en la autenticidad. Esto significa hacer afirmaciones claras y comprobables, y vincular de manera constante tus servicios y productos con los consumidores. Tal transparencia genera credibilidad ante el público y brinda a los LLM un historial de actualizaciones precisas y confiables de las cuales aprender.

Una forma práctica de lograrlo es mediante un ciclo de revisión mensual. Revisa cada mes cómo describen los modelos de IA a tu marca y a tu mercado. Si detectas una brecha entre su resumen y tu realidad, ciérrala con un nuevo caso de estudio o una página de producto actualizada.

También deberás monitorear los cambios en motores de búsqueda como Google. Para mantener la visibilidad, observa cómo evoluciona la página de resultados y adapta tu contenido al formato que mejor funcione, como secciones de Preguntas y Respuestas (Q&A). Una guía de estilo interna, con lenguaje oficial (aprobado) y estadísticas actualizadas, también puede ser útil, pues permite a tu equipo crear contenido nuevo de forma ágil y consistente en todos los canales.

Relacionado: Tu próximo cliente vendrá de ChatGPT… si dominas el GEO

Redefiniendo el rol 0del fundador en la era de la IA

Estas tres estrategias no son una serie de tácticas a corto plazo para burlar a la IA. Son el trabajo fundamental para construir una reputación digital sostenible.

En una era donde la información genérica es infinitamente mercantilizada por la IA, tu criterio único, tu experiencia de primera mano y tu perspectiva específica como fundador son los únicos diferenciadores reales. He diseñado (y comprobado) personalmente estas estrategias para que esa experiencia humana auténtica sea tan clara y esté tan bien documentada que tanto las máquinas como las personas puedan reconocerla y confiar en ella.

No solo buscas evitar que la IA te represente mal; también fortaleces tu credibilidad frente a competidores con afirmaciones imprecisas y contenido repetido. Esto redefine una parte esencial de tu labor como fundador: ser la única fuente y editor en jefe de la voz de tu marca.