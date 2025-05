Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Durante los últimos meses he hablado con decenas de emprendedores, creadores de contenido, consultores y directivos de empresas que tienen algo en común: todos están empezando a entender que la inteligencia artificial (IA) no es una tendencia... es el nuevo estándar. Dentro de ese universo, hay una pregunta que empieza a repetirse cada vez más: ¿cuál es mejor, ChatGPT o Gemini?

Ambas plataformas están marcando el ritmo de esta nueva etapa digital. Son herramientas poderosas, accesibles y cada vez más presentes en el trabajo de quienes quieren vender, comunicar, automatizar o simplemente ser más productivos. Pero como todo en el mundo de los negocios, no se trata de cuál es "la mejor" en general, sino de cuál es la mejor para ti.

ChatGPT: una mente creativa (y sorprendentemente útil)

A ChatGPT lo conozco bien. He trabajado con esta herramienta desde sus primeras versiones y me ha ayudado a acelerar mi flujo de trabajo, generar ideas, estructurar contenidos y hasta mejorar propuestas para clientes. Pero su verdadero valor no está solo en lo que escribe, sino en cómo interpreta el contexto, cómo puede sostener una conversación, recordar lo que le dices y adaptarse a diferentes estilos de comunicación.

Si eres emprendedor, creador de contenido o simplemente quieres tener una mente extra que te ayude a pensar y escribir mejor, ChatGPT es una joya. Especialmente en su versión GPT-4 Turbo, que es mucho más rápida y económica que sus versiones anteriores porque permite sesiones de trabajo más largas, con historial y personalización.

Esta herramienta realmente te puede ayudar cuando la usas para:

Crear contenido: ideas para videos, blogs, correos o campañas.

ideas para videos, blogs, correos o campañas. Automatizar respuestas: redactar mensajes para clientes o propuestas.

redactar mensajes para clientes o propuestas. Resolver bloqueos creativos: darte una lluvia de ideas en segundos.

Lo más importante: te obliga a pensar mejor, porque para obtener buenos resultados, necesitas saber qué preguntar.

Gemini: precisión, datos y ecosistema Google

Google no tardó mucho en responder. No quiso quedarse fuera del juego y lanzó Gemini, antes conocido como Bard. Y no vino a copiar: vino a competir en serio. La gran ventaja de Gemini es que está profundamente integrado con el ecosistema de Google: puedes pedirle que revise un documento en Drive, que resuma un PDF o que busque algo entre tus archivos. Esto es una maravilla si ya trabajas dentro del universo Google, que, quiero pensar, es lo más probable.

Además, Gemini es un modelo multimodal, lo que significa que puede procesar texto, imágenes, audio e incluso video. Eso lo vuelve ideal para tareas más técnicas o complejas, como investigación, análisis de información, organización de datos o ejecución de tareas muy específicas.

Sus puntos más fuertes son:

• Extrae y organiza información con más precisión.

• Trabaja mejor con archivos y documentos reales.

• Su estilo es más directo, menos "creativo" pero más confiable.

Entonces... ¿cuál deberías usar?

La respuesta correcta probablemente no te va a gustar porque es incómoda: depende de ti. Depende realmente de tu negocio, de tu forma de trabajar, de tu nivel de experiencia y de lo que estás intentando lograr con estas herramientas.

Si quieres comenzar a generar contenido de marca, conectar con tu audiencia o mejorar la manera en que te comunicas: empieza con ChatGPT.

Si ya tienes una operación estructurada, usas Google Workspace o algunas otras de las herramientas de Google (como Drive, Calendar, etc) y necesitas analizar documentos, sacar insights o automatizar procesos: prueba Gemini.

Si me preguntas qué hago yo, utilizo ambos. Cada uno para lo que es mejor.

Lo importante no es la herramienta, sino lo que haces con ella. Te lo digo en verdad. Hablo como alguien que ha trabajado con empresas tradicionales, startups tecnológicas, freelancers y creadores de contenido: la mayoría no está perdiendo por falta de talento o ganas, sino por falta de estrategia. Por no saber qué hacer con lo que tienen. Por usar herramientas sin una intención clara detrás.

La inteligencia artificial no es una varita mágica. No es un botón que aprietas y te soluciona la vida. Es una bicicleta con motor. Si sabes pedalear, vas a llegar más lejos. Pero si no tienes dirección, vas a terminar dando vueltas interminables en el mismo lugar.

Por eso, antes de elegir entre ChatGPT o Gemini, te recomiendo plantearte estas preguntas:

• ¿Qué parte de mi negocio me quita más tiempo?

• ¿Dónde estoy perdiendo oportunidades por falta de claridad o constancia?

• ¿Qué tareas puedo sistematizar o automatizar para enfocarme en lo que importa?

Entonces sí, elige tu herramienta. Invierte el tiempo que verdaderamente necesitas para aprender a usarla bien, sacarle los resultados que necesitas y usarla con intención.

La verdadera diferencia está en ti

La tecnología cambia cada día. Hoy es Gemini contra ChatGPT. Mañana será otra cosa. Pero lo que no debe de cambiar es tu capacidad de adaptarte, de aprender y de construir sobre lo que tienes.

Los negocios que están ganando no son los que tienen más seguidores, ni los que se graban mejor en TikTok. Son los que entienden cómo usar la tecnología para conectar, ofrecer valor y mantenerse en movimiento.

Así es que Gemini o ChatGPT... tú decides.

Pero decidas lo que decidas: hazlo con intención.

