jefe tóxico
5 señales claras de que trabajas para un narcisista
El narcisismo excesivo puede ser muy destructivo; aquí te explicamos cómo saber con certeza si tu jefe o CEO es un verdadero narcisista.
5 señales de que una cultura tóxica se está infiltrando en tu organización
La cultura tóxica en una empresa actúa como un asesino silencioso. No aparece de la noche a la mañana; se infiltra lentamente, desgastando todo lo que tanto esfuerzo te ha costado construir.
Me convertí en la jefa tóxica que juré nunca ser — estas son 4 confesiones de mi proceso de recuperación como líder
Mucho se ha escrito sobre cómo es trabajar y lidiar con un jefe tóxico. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si ese jefe podrías ser tú?
El CEO de una empresa despidió a 99 de sus 110 empleados por no llegar a una reunión
El CEO de The Musician's Club y su filial The Brass Club decidió liquidar a gran parte de sus personal tras una fallida reunión matutina.