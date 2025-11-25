SkyTel და SimNet გაერთიანდნენ – ყველგან, სადაც საქართველოა!
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
საქართველოს სატელეკომუნიკაციო სივრცეში მნიშვნელოვანი-მოვლენაა: ინტერნეტ პროვაიდერ კომპანიას SkyTel კომპანია Simnet შეუერთდა. ეს შერწყმა არ არის მხოლოდ ორი კომპანიის გაერთიანება-ეს არის სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომელიც მიზნად ისახავს კომუნიკაციის ხარისხის, სიჩქარისა და ახალი სერვისების ხელმისაწვდომობის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას საქართველოს მასშტაბით.
SkyTel 2010 წლიდან ოპერირებს სატელეკომუნიკაციო სფეროში, მუდმივად აფართოებს ინფრასტრუქტურას და აუმჯობესებს მომსახურების ხარისხს, რათა ინტერნეტი ხელმისაწვდომი გახადოს საქართველოს ყველა კუთხეში.
ამჟამად SkyTel ფლობს 7 000 კმ-ზე მეტ ბოჭკოვან-ოპტიკურ ქსელს და 1 200-ზე მეტ რადიო წვდომის წერტილს, რაც კომპანიას ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე ფართო დაფარვის შესაძლებლობას აძლევს.
SkyTel-ში დასაქმებულია 450-ზე მეტი ადამიანი, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი რეგიონებში მუშაობს - ეს კომპანიისთვის მხოლოდ ქსელის განვითარება კი არა, რეგიონალური დასაქმებისა და ადგილობრივი ეკონომიკის მხარდაჭერასაც ემსახურება.
SkyTel-ის ზრდა წლების განმავლობაში განხორციელდა 40-ზე მეტი კომპანიის შეძენისა და შერყწმის გზით, რაც საშუალებას აძლევს კომპანიას სტაბილურად გააგრძელოს განვითარება და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.
SkyTel მუდმივად აფართოებს ინფრასტრუქტურას და აუმჯობესებს მომსახურების ხარისხს, რათა ინტერნეტი ხელმისაწვდომი გახადოს ყველგან, სადაც საქართველოა.
რაც შეეხება Simnet-ს, კომპანია 2012 წლიდან წარმატებით ოპერირებს საქართველოს რეგიონებში. ცნობილია ხელმისაწვდომობით, საიმედოობითა და მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომით.
" Simnet-ის ინტეგრაცია SkyTel-ში ქსელს მნიშვნელოვნად აძლიერებს, როგორც გეოგრაფიულად, ისე ტექნოლოგიურად. ასევე, ადამიანური რესურსის მიმართულებით. მომხმარებლებისთვის კი ეს ნიშნავს უფრო ფართო დაფარვას, სტაბილურ და სწრაფ ინტერნეტს; სერვისებს, რომელიც ციფრულ ცხოვრებას უფრო მარტივსა და კომფორტულს გახდის. ჩვენ ვქმნით ქსელს, რომელიც დააკმაყოფილებს თანამედროვე ციფრული სამყაროს ყველა მოთხოვნას და ყველა ადამიანამდე მიიტანს ინტერნეტს".- აღნიშნავს SkyTel-ის გენერალური დირექტორი არმან ობოსიანი.
SkyTel-ის მენეჯმენტის შეფასებით: ,,ეს შერწყმა არის სტრატეგიული წინსვლა კომპანიისთვის, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნაბიჯი დადებითად აისახება ქვეყნის ციფრულ მომავალზე. გვჯერა, რომ სანდო კავშირი ყველას უფლებაა და სწორედ ამ მისიის მიხედვით ვაგრძელებთ განვითარებას".
SkyTel-ის სტრატეგია ეფუძნება მდგრად ციფრულ განვითარებას, თანამედროვე ტექნოლოგიების მაქსიმალურ ათვისებასა და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას.
SkyTel ქმნის კავშირს, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის და ყველგან, სადაც საქართველოა.