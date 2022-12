გახსოვდეს, რომ არასდროსაა გვიან

Entrepreneur-ის კონტრიბუტორები საავტორო სტატიებში გამოხატავენ მათ პირად მოსაზრებებს.

ახალი წელი ბევრი ადამიანისთვის ახალ გამოწვევებთან ასოცირდება, რომელსაც ძველი წლის ბოლოს ვისახავთ ხოლმე. თუმცა, ჩვენს ცხოვრებას რომ გადავხედოთ უამრავ რამეს აღმოვაჩენთ, რაც გადავდეთ, გავაჭიანურეთ და საბოლოო ჯამში, მივივიწყეთ კიდეც, რადგან მერე უკვე მაგისი დრო აღარაა, მერე უკვე გვიანია. საგზურად კი გვრჩება სინანული, რომ გულის თქმას არ მოვუსმინეთ, არ გადავდგით ნაბიჯი, რომელიც ნამდვილად გვინდოდა.

წლევანდელი კამპანია სწორედ ამ საკითხს ეხმიანება, თან მუსიკალურად. ამბავი პროფესიულ დაჯილდოებაზე ვითარდება, სადაც მთავარი პერსონაჟი საკუთარ წარსულ ცხოვრებაში მოგზაურობს და თავიდან იხსენებს თუ რა არის სინამდვილეში ის, რისი გაკეთებაც სულ უნდოდა.

რგოლის მთავარი მუსიკალური მოტივი ყველასათვის საყვარელი სოფთ ეჯექთის კომპოზიციაა, რომლის ქავერზეც თავად ჯგუფმა იმუშავა.

საბოლოოდ კი ამ კამპანიის მიზანია, არ ვუთხრათ უარი ჩვენს გულის წადილებს და რაც მთავარია, დავიჯეროთ რომ არასდროსაა გვიან არ გავჩერდეთ.

